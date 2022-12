Kevin – Allein in New York: Gibt es Duncan’s Spielzeugladen wirklich?

„Kevin – Allein in New York“ haben die meisten wohl schon oft gesehen. Doch um den Kultfilm gibt es noch immer zahlreiche Geheimnisse. Immer wieder rätseln die Fans: Gibt es Duncan’s Spielzeugladen eigentlich wirklich? KUKKSI lüftet das Geheimnis!

Nicht schon wieder! Kevin kann schon wieder mal keinen Urlaub mit seiner Familie verbringen. Denn der Junge saß im falschen Flieger und landete in New York. Dort checkt er nicht nur ins Plaza Hotel ein, sondern erlebt auch zahlreiche Abenteuer – so trifft er später wieder auf die zwei Einbrecher von damals, welche aus dem Knast ausgebrochen sind. Zwischenzeitlich besucht er Duncan’s Spielzeugladen in dem Streifen.

In „Kevin – Allein in New York“ bekommt der Junge in Duncan’s Spielzeugladen zwei Turteltauben – eine davon gibt er später der Taubenfrau aus dem Central Park, mit welcher er sich angefreundet hat. Eine Turteltaube hat Kevin, die andere seine Freundin – diese sind ein Symbol der Freundschaft und immer wird man verbunden bleiben. Doch später wird Kevin mal wieder zum Retter. Denn ausgerechnet an Heiligabend wollen die beiden Einbrecher Marv und Harry den Spielzeugladen ausrauben. Kevin wirft daraufhin die Scheibe mit einem Stein und einer Botschaft ein, welcher später der Besitzer findet. So will Kevin den Raub der Diebe verhindern.

Ist Duncan’s Spielzeugladen in New York city echt?

Die Frage aller Fragen ist aber: Gibt es Duncan’s Spielzeugladen in New York wirklich? Da müssen wir euch leider enttäuschen. Der Laden befindet sich nämlich in Chicago. Aber zumindest die Außenszenen fanden in New York statt – dafür wurde das Rookery Building geschmückt und die Innsenszenen wurden im Uptown Theater gedreht. Duncan’s Spielzeugladen basiert auf das Spielzeug-Wunderland FAO Schwarz in New York. Es handelt sich dabei um den größten und ältesten Spielzeugladen der USA. Zwischenzeitlich musste der Laden schließen, aber hat mittlerweile wieder eröffnet. Das Geschäft spielte neben „Kevin – Allein in New York“ auch in anderen zahlreichen Filmen eine Rolle – so auch in „Big“, „Geliebte Aphrodite“ und „Die Schlümpfe“. Schon gelesen? Kevin – Allein in New York: Das sind die Drehorte!