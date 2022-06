Kesha: Was macht die Sängerin heute?

Die Sängerin Kesha ist weltweit bekannt. Ihre Songs landeten regelmäßig in den Charts und natürlich räumte sie auch einige Preise ab. Dabei hatte sie ihren Höhepunkt in ihrer Karriere schon vor Jahren. Was wurde eigentlich aus der Popsängerin? Macht sie auch heute noch Musik?

Das ist Kesha

Sie wurde am 1. März 1987 im kalifornischen Los Angeles geboren und heißt bürgerlich Kesha Rose Sebert. Kesha ist aber nicht nur Sängerin, sondern auch Rapperin und Songwriterin. Gemeinsam mit ihrem Bruder und ihrer Mutter wuchs sie unter sehr schweren Bedingungen auf Später kam noch ein Brüderchen dazu. Ihre Musikkarriere begann als Background-Sängerin für Paris Hilton – das war 2006. Nur wenige Jahre später sollte sie selbst ganz groß herauskommen. So veröffentlichte sie gemeinsam mit dem Rapper Flo Rida den Song „Right Round“, welcher für ihren Durchbruch sorgte. Nur ein Jahr später veröffentlichte sie ihren Song „TikTok“, welcher gleich in elf Ländern den ersten Hartplatz belegte – also ein voller Erfolg. Plötzlich war sie ganz oben dabei. Doch was wurde aus der Sängerin?

Was macht Kesha heute?

Auch heute ist sie noch der Musik treu und ist weiterhin im Geschäft, doch leider nicht mehr so erfolgreich wie noch vor zwölf bis zehn Jahren, als sie noch richtig weit oben in den Charts war. Erst 2020 brachte sie ihr viertes Studioalbum heraus. „High Road" konnte allerdings nicht an die vorherigen Erfolge anschließen und landetet in den USA „nur" noch auf dem siebten Chartplatz. Im deutschsprachigen Raum schaffte sie es gar nicht in die Charts. Bisher war sie bei ihren Alben immer mindestens Gold gewohnt, was wohl diesmal aber leider nichts wird. Sicher wird sie sich aber bestimmt nicht entmutigen lassen und auch weiterhin Musik machen.