Kendall Jenner: Sie zeigt sich komplett nackt und unzensiert

Model und It-Girl Kendall Jenner gehört zu den gefragtesten Stars der Branche. Dabei war sie selbst schon auf einigen Laufstegen der Welt zu sehen. Doch nun wird es ganz intim. Die 26-Jährige hat nämlich nun ziemlich sexy Bilder von einem Fotoshooting veröffentlicht.

Für ein Fotoshooting lässt Kendall Jenner wirklich alle Hüllen fallen – und veröffentlichte sogar ein Teil der Bilder selbst via Social Media. Allerdings könnte es passieren, dass da auch wieder etwas gelöscht wird. Denn die US-Amerikanerin zeigt sich komplett nackt und nahezu unzensiert, was in der Vergangenheit auf verschiedenen Plattformen immer wieder für Ärger sorgte.

Kendall Jenner völlig nackt

Für sie selbst sind Fotoshootings nichts Besonderes mehr. Regelmäßig steht sie dafür vor der Kamera. Doch dieses Mal gab es eine Besonderheit. Erst kürzlich ließ sich die 26-Jährige für das i-D Magazin abblitzen. Dabei entstanden eine Menge Bilder. Nicht nur dass sie verschiedenste Outfits dabei trägt – bei einem ist sie sogar völlig nackt zu sehen. Das Bild hat sie sogar nun auf ihrem Instagram-Profil zu sehen. Es ist mitten in einer Bildreihe versteckt.

Darum könnte der Beitrag gelöscht werden

Auf Instagram ist es zwar gar kein Problem, viel Haut zu zeigen. Allerdings gibt es auch hier Richtlinien und Grenzen. Manchmal werden deshalb hinterher Bilder oder Beiträge gelöscht, die zwar erst mal hochgeladen werden können. Es ist aber keine Seltenheit, dass im Nachhinein Bilder von der Plattform selbst gelöscht werden. Weil Kendall Jenner ihre Brüste nahezu unzensiert zeigt, könnte das passieren – muss aber nicht. Schon gelesen? Kylie Jenner verrät den Namen ihres Sohnes!