Keine Lust auf Sex? An diesen 4 Dingen könnte es liegen

Eigentlich läuft in deinem Leben alles super und bist zufrieden? Dennoch fühlst du dich einfach manchmal ziemlich fertig und im Bett herrscht eine totale Flaute, weil du einfach keine Lust auf Geschlechtsverkehr hast. Damit bist du nicht allein, denn dieses Problem haben ziemlich viele. Woran das wohl liegen könnte? Dafür gibt es gleich vier Gründe, die sehr oft die Lösung des Problems sind.

Wer kennt es nicht? Es gibt einfach manchmal Tage, an denen man einfach keine Lust auf Sex hat. Das ist auch ganz normal. Falls das aber länger so sein sollte, dann kann das an den unterschiedlichsten Dingen liegen. KUKKSI verrät dir, welche das sind und was du dagegen tun kannst.

Darum hast du keine Lust auf Sex

Eure Beziehung läuft gerade nicht

Falls du in einer Beziehung bist und einfach keine Lust mehr empfindest, dann kann das natürlich an vielen verschiedenen Dingen liegen. Doch gerade in einer Beziehung, wenn es sonst keine Probleme zwischen euch gibt, dann kann es einfach sein, dass die Harmonie zwischen euch fehlt. Wichtig ist, dass ihr unbedingt miteinander darüber sprecht und gemeinsam eine Lösung findet. Neue Ideen oder vielleicht Vorstellungen beim Sex könnten helfen. Aber auch einfach nur mehr Zeit miteinander zu verbringen, kann schon helfen.

Stress tötet die Lust

Wenn du in deinem Job oder vielleicht auch einfach nur im Alltag sehr viel Stress verspürst, dann macht das deinen Körper fertig. So hast du nur noch wenig Kraft und Lust für irgendwas. Auch dann solltest du unbedingt mit deinem Partner sprechen. Schnell könnte die oder der Geliebte denken, dass es an ihr oder ihm liegt.

Zu viel Routine in eurer Beziehung

Vielleicht seid ihr beiden schon eine längere Zeit zusammen. Irgendwann kehrt dann die Routine in der Beziehung ein. Das ist ganz normal. Doch dann kann es passieren, dass ihr gar nicht mehr so oft Sex habt oder er auch gar nicht mehr so intensiv ist. Irgendwann kann dann der Punkt kommen, wo man keine Lust mehr hat. Das kann daran liegen, dass es für euch zur absoluten Normalität geworden ist. Schafft deshalb Abwechslung. Bringt eure Ideen und Phantasien ein und tobt euch aus.

Ein kleines Problem mit großer Wirkung

Eigentlich sollte man in einer Beziehung über wirklich alle Probleme sprechen. Dass das aber nicht immer so ist, weiß jeder von uns. Doch auch das kann der Grund dafür sein, dass du keine Lust mehr auf Sex verspürst. Das Problem belastet dich einfach zu sehr und du kannst nicht abschalten.