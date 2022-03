Keanu Reeves: Darum wurden seine Filme in China verboten!

Keanu Reeves ist ein wirklich sehr angesehener Hollywood-Star. Doch für die chinesischen Behörden ein gewisser Dorn im Auge. Weil er vor Kurzem eine Veranstaltung besuchte, die dem asiatischen Land nicht so gefielen, wurden auf einen Schlag alle Filme, in denen der US-Amerikaner eine Rolle spielte, auf allen Streamingplattformen offline genommen. Doch was stört die chinesische Regierung eigentlich so sehr, dass sie so harte Maßnahmen ergreifen?

Dass in China eine gewisse Zensur vorherrscht, ist jedem bewusst. Nun trifft es also Keanu Reeves. Er war vor wenigen Tagen auf einem Benefizkonzert mit einem gewissen Hintergrund. Weil das die chinesische Regierung aber nicht gut findet, wurden einfach mal alle Filme offline genommen, in denen er zu sehen war.

Keanu Reeves auf Konzert

Der 57-Jährige war nämlich Anfang März auf einer virtuellen Veranstaltung, was im Grunde eine Benefizveranstaltung für Tibet war. Die Region ist noch immer ein sehr heikles Thema für das asiatische Land. Noch immer stellt es sich nämlich gegen die Regierung Chinas und leistet Widerstand. Sie wollen unabhängig bleiben. Weil der US-amerikanische Schauspieler diese Veranstaltung besuchte, zog das nun Konsequenzen hinter sich her.

China löscht Filme

Diese „Provokation“ wolle China so nicht hinnehmen. Immerhin nimmt ein Superstar Hollywoods an einer Veranstaltung teil, die absolut nicht immer Sinne Chinas ist. Das hat natürlich seine Konsequenzen. So wurden direkt alle Film, in denen Keanu Reeves die Hauptrolle spielte, gelöscht. Beispielsweise Tencent Video, Youku und iQuiyi. Diese Plattformen kann man mit unserem Netflix, Disney und Amazon vergleichen. Ob es noch weitere Konsequenzen nach sich zieht, kann man bisher nicht sagen. Schon gelesen? Diese Hollywood-Stars waren schon mal im Gefängnis.