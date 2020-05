Wetter-Chaos: Erst 30 Grad – danach kommt ein Wintereinbruch!

Das Wetter scheint gerade völlig verrückt zu spielen. Am Wochenende wird es mit bis zu 30 Grad sehr sommerlich. Doch am Montag folgt dann der Schock: Es kommt ein Wintereinbruch und sogar Schnee bis in tiefe Lage ist möglich.

Der Sommer steht endlich in den Startlöchern! An diesem Wochenende wird es sonnig und vor allem sehr warm. Die Höchstwerte liegen am Sonntag bei 28 Grad – in einigen Regionen können sogar bis zu 30 Grad werden. Am Sonntagabend können dann aber teils schwere Hitze-Gewitter drohen. Doch schon wenige Stunden zeigt sich ein ganz anderes Bild: Es steht ein Wintereinbruch bevor! Sogar Schnee bis in tiefere Lage ist möglich.

Nach dem Hochsommer kommt der Winter

„Ein totales Wetterchaos steht uns da in den kommenden drei Tagen bevor. Erst schwül-warm und gewittrig, teilweise auch Unwetter und dann nochmal Schneeflocken im Süden des Landes. Zudem kommt es am Montag, Dienstag und Mittwoch am Morgen jeweils zu Bodenfrost. Lokal ist auch nochmal leichter Luftfrost, also Frost in 2 Metern Höhe, möglich. Das kann den Pflanzen gefährlich werden. Bei den Gewittern drohen am Samstag und besonders am Sonntag auch unwetterartige Entwicklungen“, sagt Diplom-Meteorologe Dominik Jung von wetter.net. Der Wintereinbruch hält aber nur kurz an – wenige Tage später kommt dann schon wieder der Sommer.

So geht es in den nächsten Tagen weiter