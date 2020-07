Vanessa Morgan: Riverdale-Star ist schwanger!

Das sind doch mal tolle Nachrichten! Vanessa Morgan ist im Baby-Glück: Der „Riverdale“-Star ist nämlich schwanger! Die süße News verkündete die Schauspielerin selbst bei Instagram.

Erst im vergangenen Jahr hat die Schauspielerin ihrem Mann Michael Kopech das Ja-Wort gegeben. Das Familienglück ist nun perfekt: Das Paar erwartet Nachwuchs! Denn der Star aus der Netflix-Serie „Riverdale“ wird Mama und hat auch gleich das Geschlecht verraten.

Riverdale-Star verkündet Baby-News

„Ich möchte dieses Kapitel meines Lebens privat halten, aber ich wollte die Erste sein, die euch diese Nachricht übermittelt. Ich bin überglücklich, dass ich im Januar meinen kleinen Jungen zur Welt bringen werde“, schrieb Vanessa Morgan in einem Post bei Instagram. Dazu postete die Beauty einen poistiven Schwangerschaftstest sowie ein Ultraschallbild.

Es wird ein Junge

In dem sozialen Netzwerk postete Vanessa Morgan mehrere Schnappschüsse ihrer Gender-Reveal-Party. „Ich kann nicht glauben, wie viel stärker ich schon dadurch geworden bin, dass ich deine Mama bin, schreibt sie. Und weiter: „Kleiner Mann, du wurdest mit so viel Liebe gemacht und verströmst schon so viel Licht, das meinen Bauch wärmt. Vielen Dank Gott für diesen Segen.“ Damit ist klar: Die „Riverdale“-Darstellerin erwartet einen Jungen! Die Schauspielerin könnte kaum glücklicher sein und freut sich riesig auf den Nachwuchs. Und auch die Fans sind ganz hin und weg und gratulierten dem Paar.