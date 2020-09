Sommerhaus der Stars 2020: Wer sind Martin Bolze & Michaela Scherer?

Luxus? Fehlanzeige! Im „Sommerhaus der Stars“ müssen die Kandidaten auf beinahe alles verzichten. Insgesamt acht Promi-Paare ziehen in die Villa in Bocholt – dabei sind auch Martin Bolze und Michaela Scherer. Doch wodurch sind die beiden eigentlich bekannt und wie haben sie sich kennengelernt?

Martin arbeitet als Hypnotiseur und trat damit bereits in Formaten, wie „Das Supertalent“ auf, wo er neben der damaligen Jurorin Sylvie Meis das Saalpublikum und die Zuschauer vor dem Fernseher hypnotisierte. Heute tritt er das ganze Jahr über als Hypnotiseur auf und bietet unter anderem Rauchentwöhnungsseminare an. Michaela hat ursprünglich als Projektleiterin in der Reinigungsbranche gearbeitet und ist mittlerweile als Uhren- und Taschendesignerin tätig.

Bekannt ist das Promi-Paar durch „Goodbye Deutschland“

Martins Künstlername ist „Pharo“, gemeinsam wird das Paar „Die Pharos“ genannt. Gemeinsame Bekanntheit erlangten sie durch „Goodbye Deutschland“. Beide leben heute gemeinsam auf Gran Canaria, wobei Michaela für Martin ausgewandert ist.

Seit acht Jahren sind Martin Bolze und Michaela Scherer ein Paar

Die beiden sind seit acht Jahren ein Paar, kennen sich aber schon seit 38 Jahren. Beide kommen aus Paderborn und Martin fand Michaela schon immer toll. Bei Michaela hat es allerdings erst bei einem Wiedersehen nach Jahren gefunkt. Zum Geburtstag machte Martin seiner Michaela ein besonderes Geschenk – er schenkte ihr den Titel „Prinzessin von Anhalt“. Eine gemeinsame Leidenschaft des Paares ist die Musik. Sie haben bereits eigens komponierte Schlagerhits herausgebracht, mit denen sie regelmäßig auftreten.

So tickt das Promi-Paar privat

Michaela bezeichnet sich als zeitweise extrem temperamentvoll und auch Martin kann das bestätigen. Er bleibt dagegen meistens ruhig, wenn er jemanden nicht mag. Sobald sie Ungerechtigkeiten bemerkt, kann sich Michaela gar nicht mehr zusammenreißen. Die neue Staffel von „Das Sommerhaus der Stars“ zeigen RTL und TVNOW am 9. September 2020 um 20:15 Uhr. Mehr News zum „Sommerhaus der Stars“ und den Kandidaten gibt es HIER bei KUKKSI.