Andrej Mangold & Jenny Lange: So sehr litt das Paar im RTL-Sommerhaus!

RTL hat die neue Staffel von „Das Sommerhaus der Stars“ schon längst abgedreht – bis die neue Staffel im TV jedoch läuft, müssen sich die Fans noch bis zum September gedulden. Andrej Mangold und Jennifer Lange haben nun durchblicken lassen, wie verrückt die Dreharbeiten wirklich waren.

Offenbar hat es im „Sommerhaus der Stars“ ordentlich gekracht. „Wir sind zurück aus dem Sommerhaus und das war wirklich eine Grenzerfahrung“, teilte Andrej Mangold seinen Followern in den sozialen Netzwerken mit. Doch der ehemalige Bachelor geht noch einen ganzen Schritt weiter und plaudert aus dem Nähkästchen.

Statement nach den Dreharbeiten

„Meine Batterien laden immer noch auf nach dieser crazy Sommerhaus Erfahrung, ich sag es euch!“, so Andrej Mangold bei Instagram weiter. „Nach Ende des Projektes hat es bestimmt 2 Wochen gedauert, bis ich mich nicht mehr erschöpft gefühlt habe und nicht das Gefühl hatte, den ganzen Tag schlafen zu wollen! Das hat also mal so richtig an der Psyche genagt. Deshalb sind wir jetzt auch mal länger offline und das tut uns richtig gut“, meint der Ex-Bachelor.

Nicht nur Andrej Mangold, sondern auch Jennifer Lange findet deutliche Worte nach den Dreharbeiten. „Man hört ja oft ‚Ihr wusstet, worauf ihr euch einlasst‘, aber wirklich wissen tut man es erst, wenn man wirklich mittendrin ist! Und ich muss sagen, die Nummer war schon härter, als ich sie eingeschätzt habe“, lässt sie ihre Community wissen. Die neue Staffel von „Das Sommerhaus der Stars“ zeigt RTL ab September.