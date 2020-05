Sommerhaus der Stars 2020: Erste Details zur Staffel!

Das Coronavirus hat auch die Produktionen von TV-Formaten fest im Griff. Demnächst soll bei RTL die neue Staffel von „Das Sommerhaus der Stars“ stattfinden. Eigentlich wird die Show in Portugal produziert. Doch aufgrund der Krise hat sich der Sender etwas ganz anderes überlegt.

„Das Sommerhaus der Stars“ fand eigentlich in Pirtugal statt. Reisen sind aufgrund der Corona-Pandemie derzeit unwahrscheinlich. Deshalb kam RTL anscheinend eine andere Idee: Demnach soll die Sendung in Deutschland produziert werden, wie die Bild-Zeitung berichtet.

Wo genau die Show in Deutschland stattfinden soll, ist nicht bekannt – nicht mal die Promis sollen derzeit darüber Bescheid wissen. Die Dreharbeiten sollen in einigen Wochen stattfinden. Die Promi-Paare müssen zwei Wochen vor Beginn der Produktion in Quarantäne.

Unterdessen wurden auch die ersten Promis bekannt. Demnach sollen Iris und Peter Klein, das „Goodbye Deutschland“-Paar Caro und Andreas Robens sowie Carina Spack und Serkan Yavuz dabei sein. Zuletzt sorgte die Blondine für ziemlich viel Gesprächsstoff in der Skandal-Show „Promis unter Palmen“. Genannt wurden auch Melanie Müller sowie ihr Mike Blümer, Marc Terenzi und seiner Freundin Vivianne sowie das „Prince Charming“-Paar Rafi Rachek und Sam Dylan. Das soll aber noch nicht sicher sein. Bisher handelt es bei den Promi-Paaren um Spekulationen – bisher hat der Sender die Namen noch nicht offiziell bestätigt.