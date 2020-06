Sommerhaus der Stars 2020: Andrej Mangold und Jenny ziehen ein!

RTL hat enthüllt, welche Kandidaten ins „Sommerhaus der Stars“ einziehen werden. Nun hat der Sender auch das achte Promi-Paar verraten – und das ist eine große Überraschung! Denn Andrej Mangold und seine Jenny wollen die Villa ordentlich aufmischen.

Annemarie Eilfeld & sowie ihr Tim, die „Goodbye Deutschland“-Auswanderer Caro und Andreas Robens sowie die Influencer Denise Kappés und Henning Merten sind im „Sommerhaus der Stars“ dabei. Und auch Diana Herold und Michael, Georgina Fleur und ihr Verlobter Kubilay Özdemir, Lisha und Lou sowie Martin Bolze und Michaela Scherer gehören auch zu den Kandidaten.

Andrej und Jenny im RTL-Sommerhaus

Der Sender hat nun das achte Paar enthüllt. Andrej Mangold und Jenny Lange werden ebenfalls ins Haus einziehen. Das Paar lernte sich vor zwei Jahren in der Show „Der Bachelor“ kennen – noch heute sind die beiden glücklich. Die beiden sind das erste „Bachelor“-Paar, welches überhaupt ins „Sommerhaus der Stars“ einziehen wird. Ob die Liebe das Abenteuer aushalten wird?

Erst vor einigen Monaten machte Andrej Mangold seiner Liebsten eine romantische Erklärung. „Es ist so ein schönes Gefühl, jemanden an seiner Seite zu haben, der genauso tickt, wie man selbst. Abenteuerlustig und gemeinsam lachen können, sind nur zwei der schönen Dinge, die uns verbindet! Ich bin so froh, dass das Schicksal uns zusammengeführt hat, und freue mich unglaublich auf die weiteren aufregenden Zeiten mit dir“, postete der Rosenkavalier bei Instagram.

Kommt bald ein Baby?

Und wie sieht es eigentlich mit Kindern aus? „Der Kinderwunsch ist da. Wir haben auch schon darüber gesprochen. Momentan ist kein Nachwuchs geplant. […] Wir möchten die Zeit noch zu zweit genießen. Wir haben einiges geplant – ein Kind kann da noch warten“, erzählte Andrej Mangold damals im exklusiven Interview mit KUKKSI.