So lange bleibt die Rekord-Hitze in Deutschland

Den Sommer haben die meisten schon abgeschrieben – doch nun ist er mit voller Wucht da! Eine Rekord-Hitzewelle hat Deutschland erreicht. Doch wie lange bleibt es eigentlich so heiß? Ein Wetter-Experte klärt nun auf.

In den vergangenen Tagen wurde die 35 Grad-Marke besonders im Westen von Deutschland deutlich überschritten. Und so wird es wohl auch erstmal bleiben! Denn laut Meteorologen soll es bis zum nächsten Wochenende so heiß in Deutschland bleiben. Da sind Temperaturen von über 35 Grad keine Seltenheit.

35 Grad und mehr möglich

„Da haben sich wohl einige zu früh gefreut, als sie den Hitzesommer 2020 schon vor Wochen endgültig abgesagt haben. Jetzt kommt er und er kommt mit Macht. Es steht eine Rekord-Hitzewelle an und die Länge der Hitzewelle könnte an einigen Wetterstationen neue Rekorde aufstellen – ein historisches Ereignis. Wir werden wohl nicht an die Topwerte aus 2019 herankommen, aber die Länge der Hitzewelle ist deutlich der aus dem vergangenen Jahr überlegen. Als die 40 Grad und mehr aufgetreten sind, da war es 3 bis 4 Tage am Stück heiß. Doch nun könnten daraus 7 bis 9 Tage werden oder sogar noch mehr. Dazu viele tropische Nächte“, sagt Diplom-Meteorologe Dominik Jung vom Wetterdienst Q.met gegenüber wetter.net.

Maskenpflicht könnte zur Gefahr werden

„Die Maskenpflicht wird nun kurioserweise zu einer echten Gefahr für die Gesundheit vieler Menschen. Bei der Hitze fällt das Atmen ohnehin schon schwer, mit einer Maske über dem Gesicht fällt das Atmen nochmal deutlich schwerer. Es ist davon auszugehen, das besonders ältere und schwache Menschen extrem darunter leiden, wenn nicht gar reihenweise umkippen und einen Kreislaufzusammenbruch erleiden. Außerdem müssen wir uns auf einen Ansturm an die Badeseen und Freibäder einstellen. Ob das immer alles reibungslos von statten geht, sei dahingestellt“, so der Wetter-Experte weiter.