In der diesjährigen Staffel von „Der Bachelor“ suchte Sebastian Preuss die große Liebe. Doch am Ende ging er doch als Single aus der Show. Der Rosenkavalier muss nun den nächsten Schicksalsschlag verkraften: Der Hottie hatte einen schweren Unfall!

Bei einer Rechtskurve soll Sebastian Preuss die Kontrolle über sein Motorrad verloren haben. Er geriet auf die Gegenfahrbahn und streifte einen BMW-Cabrio, wie die Bild-Zeitung berichtet. Der Unfall soll sich am Samstagnachmittag auf der Staatsstraße 2065 in Bayern ereignet haben.

Sebastian Preuss hat einen Motorradunfall

Bei dem Unfall wurde Sebastian Preuss rund 20 Meter durch die Luft geschleudert. Nach dem Unfall kam der Bachelor sofort in ein Krankenhaus. Er hat sich den linken Arm und das rechte Bein gebrochen. Das Motorrad hatte einen Komplettschaden und die Straße war daraufhin mehr als zwei Stunden gesperrt.

„Ich hatte Riesen-Glück, dass nichts Schlimmeres passiert ist. Gebrochene Knochen wachsen wieder zusammen. Aber natürlich ist es auch furchtbar ärgerlich. Ich stand ja wieder im Training und wollte Ende des Jahres wieder in den Kickbox-Ring steigen. Das kann ich erst einmal abhaken“, erzählte Sebastian Preuss in der Bild-Zeitung. Seinen Malerbetrieb führt er weiter – die Koordination übernimmt er nun vom Krankenbett. Und als nächstes steht dann eine Reha an.