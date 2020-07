Sarah und Dominic Harrison: Das Baby ist da!

Sarah und Dominic Harrison erklärten am Sonntagabend im Netz, dass sie in den sozialen Netzwerk eine kurze Pause einlegen wollen. Zu dem Zeitpunkt befand sich das Paar bereits im Krankenhaus. Nun wurde es offiziell bestätigt: Ihr Töchterchen hat das Licht der Welt erblickt.

Die Fans haben lange darauf gewartet – nun ist es endlich soweit! Das Töchterchen von Sarah und Dominic Harrison kam endlich auf die Welt und wurde am 27. Juli 2020 geboren, wie das Paar jetzt selbst bei Instagram bestätigte.

Erstes Statement nach der Geburt

„Wir dürfen unsere kleine Prinzessin in den Armen halten. Es ist alles super verlaufen und uns geht es allen gut. Genießen jetzt unsere Kuschelzeit und melden uns die Tage bei euch“, schrieb das Paar in einem Statement bei Instagram. Weitere Details zur Geburt behielten die beiden für sich. Bekannt ist bisher nur, dass das Baby per Kaiserschnitt auf die Welt gebracht wurde. Die Fans freuen sich riesig und gratulieren dem Paar.

Kommt noch ein drittes Baby?

Ist die Familienplanung für das Paar aber nun abgeschlossen? „Erst einmal möchten wir sehen, wie unser Leben mit zwei Kindern so ist“, sagte Sarah Harrison kürzlich in einem Interview mit der Bild-Zeitung. Erstmal möchte das Paar die Zeit mit ihren zwei Kindern genießen – es könnte aber durchaus möglich sein, dass in weiter Zukunft möglicherweise noch ein drittes Baby kommt.