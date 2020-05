FreeESC: Sarah Lombardi wurde fast fallen gelassen!

Das hätte auch nie schief gehen! 16 Künstler treten auf ProSieben beim ersten „Free European Song Contest“ an. Sarah Lombardi ging für Italien an den Start. Doch bei ihrem Auftritt wurde die Sängerin beinahe fallen gelassen!

Mike Singer, Stefanie Heinzmann, Vanessa Mai oder Kate Hall – zahlreiche Stars rockten beim „Free ESC“ die Bühne. Sarah Lombardi trat für Italien an. Mit dem Land verbindet die Sängerin viel: Ihre Mutter ist Italienerin und ihre Großeltern leben in dem Land. Beim ‚FreeESC“ präsentierte sie den Song „Te Amo Mi Amor“. Dabei wurde sie von ihrem „Dancing on Ice“-Partner Joti Polizoakis und „Let’s Dance“-Profi Robert Beitsch unterstützt. Doch auf der Bühne gab es einen Schock-Moment: Bei der Performance wurde sie beinahe fallen gelassen.

Hebefigur lief nicht perfekt

„Die Hebefigur ging ja fast daneben“ oder „Wie der Tänzer fast Sarah hat fallen lassen. Naja, wenigstens musste sie darüber lachen“, schreiben die User im Netz. „Sarah Lombardi hat grad schön ’ne Hebefigur versemmelt“, meint ein anderer User beim Kurznachrichtendienst Twitter.

Sarah Lombardi würde gerne auch mal beim ESC mitmachen

Sarah Lombardi hätte übrigens auch mal Lust, beim „Eurovision Song Contest“ mitzumachen. „Lust hätte ich schon, aber ich würde mir noch mal genau überlegen, ob und wann ich antreten würde. Wenn, dann würde ich für Deutschland antreten“, erzählte die Sängerin in einem Interview mit der Bild-Zeitung.

Helge Schneidet trat für Deutschland an

Es gab Spekulationen, dass Stefan Raab für Deutschland auftritt – das war aber nicht der Fall. Stattdessen stand Helge Schneider auf der Bühne. Eine Überraschung gab es auch bei den Punkte-Verkündern: Heidi Klum und Tom Kaulitz werden für Deutschland die Aufgabe übernehmen. Die Show wird von Steven Gätjen und Conchita Wurst präsentiert. Gegen Mitternacht wird feststehen, wer den ersten „#FreeESC“ gewinnen wird. Schon gelesen? Supertalent 2020: Jury-Aus für Sarah Lombardi!