Sarah Lombardi: Baby-News! Es wird ein…

Sarah Lombardi hat mit der Familienplanung noch längst nicht abgeschlossen! Alessio soll noch ein Geschwisterchen bekommen. Wann sie wieder ein Baby bekommen will, weiß die Sängerin noch nicht. Die „Supertalent“-Jurorin hat aber schon mal verraten, ob sie sich ein Junge oder Mädchen wünscht.

Dass Alessio Lombardi kein Einzelkind bleiben soll, war schon längst kein Geheimnis mehr. „Ich hätte gerne noch ein zweites Kind als gefestigte Familie. Ich wünsche mir Zusammenhalt, Gesundheit und das ich noch immer in dem Beruf arbeite mit ganz viel Spaß und Ehrgeiz“, verriet Sarah LOmbardi damals im exklusiven Interview mit KUKKSI auf der „Remus Lifestyle Night“ auf Mallorca.

Sarah Lombardi wünscht sich ein Mädchen

Sarah Lombardi würde sich ein Mädchen wünschen, wie die Sängerin in einem Livestream mit dem RTL-Magazin „Exclusiv“ verriet. „Aber ich fände ein Mädchen schon cool. Das ist so das, was ich bei Alessio dann manchmal vermisse, zum Beispiel so schöne Spängchen ins Haar zu machen, schicke Kleidchen anzuziehen“, so die Sängerin.

„Für Alessio wäre es auch ganz schön, weil ein Geschwisterkind lernt ganz anders, zu teilen“, so die 27-Jährige weiter. „Ich glaube, das würde ihm guttun“, erzählt die Sängerin. Zwar würde sie sich über ein Mädchen freuen, aber gegen einen Jungen hätte Sarah Lombardi auch nichts – schließlich könnte Alessio dann als großer Bruder auf ihn aufpassen. Doch das wichtigste ist ihr vor allem, dass das Baby gesund ist.