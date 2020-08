Sarafina Wollny: Endgültiger Schlussstrich?

Sarafina Wollny ist in der Doku-Soap „Die Wollnys“ bei RTLZWEI nicht mehr wegzudenken. Doch nun gibt es Gerüchte, dass die 25-Jährige plötzlich aus der Serie aussteigen will – aber was ist an den Spekulationen dran?

Die 25-Jährige steht mit ihren Geschwistern für „Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie“ schon seit Jahren vor der Kamera. Darin gibt die TV-Familie private Einblicke und lässt die Zuschauer an ihrem Alltag teilhaben. Doch nun die Schock-Nachricht: Sarafina Wollny soll dem Format angeblich den Rücken kehren.

Steigt Sarafina Wollny aus der TV-Show aus?

Bei Instagram erzählte Sarafina Wollny kürzlich, dass sie auf nichts mehr Lust habe. Die Fans spekulieren seitdem, ob die 25-Jährige auch keine Lust mehr auf die Dreharbeiten habe und aus der Doku-Soap aussteigen will. „Ich habe einen Zeitungsartikel gelesen, darüber, dass ich letzte Woche eine Story gemacht und gesagt habe: ‚Heute ist so ein Tag, wo man Lust zu nichts hat‘, und im Nachhinein ein Boomerang von der Couch gemacht und geschrieben habe: ‚Da würde ich jetzt am liebsten liegen“, sagte Sarafina Wollny in einer Instagram-Story.

Die Wollny-Tochter klärt auf

An dem Tage habe sie sich tatsächlich nicht gut gefühlt – das habe aber nichts mit den Dreharbeiten zu tun. „Ich habe zu keinem Zeitpunkt gesagt, dass ich nicht gerne drehe, dass ich vorhabe, aus der Serie auszusteigen oder sonst irgendetwas. Deshalb empfinde ich den Zeitungsartikel als eine Frechheit“, klärt die 25-Jährige auf. Fakt ist: Sarafina Wollny steigt definitiv nicht aus der TV-Show aus und wird den Fans in der Sendung noch lange erhalten bleiben.