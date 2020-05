Rebecca Reusch: Gibt es eine neue Spur?

Rebecca Reusch ist am 18. Februar 2019 spurlos verschwunden. Seitdem wird die 15-Jährige vermisst. Die Familie gibt die Hoffnung nicht auf – die Polizei geht jedoch davon aus, dass die Schülerin nicht mehr am Leben ist. Gibt es nach mehr als 400 Tagen nun eine neue Spur?

Brigitte und Bernd Reusch glauben noch immer, dass ihre Tochter am Leben ist. Mit der Schülerin verschwanden auch eine lilafarbene Decke und die Polaroid-Kamera – ihre Mutter ist sich sicher, dass Rebecca damit was vor hatte. „Sie würde die Kamera normalerweise nicht mit zur Schule nehmen, weil sie dann Angst hat, dass ihr so was gestohlen wird“, sagte sie mal in einem Interview mit RTL.

Ermittler suchen Handy im Ausland

Ihr Schwager Florian R. ist noch immer im Visier der Ermittlungen. „Der Mann ist nach wie vor in Verdacht, es gibt keinen anderen Verdächtigen derzeit. Aber das heißt nicht, dass wir nur in eine Richtung ermitteln. Im Gegenteil, wir ermitteln selbstverständlich, wie es unsere Pflicht ist, in alle Richtungen“, stellte der Sprecher der Staatsanwaltschaft Martin Steltner im Februar klar. Die Beamten suchen nun nach dem Handy der Schülerin im Ausland. „Wir wollen nichts unversucht lassen und haben ein Rechtshilfeersuchen an die zuständigen Stellen gestellt“, sagte Staatsanwalt Martin Glage in einem Interview mit der Bild-Zeitung.

Es gibt mehr als 2.000 Hinweise

So soll festgestellt werden, ob sich jemand von ihrem Handy im Ausland eingeloggt oder benutzt haben könnte. Vor allem in den östlichen Nachbarländern suchen die Ermittler nach dem Hand von Rebecca Reusch. „Die Vorratsdatenspeicherung ist in einigen Staaten großzügig geregelt und es gibt längere Speicherfristen“, so Martin Glage weiter. Zu dem Verschwinden von Rebecca gab es mehr als 2.000 Hinweise – dennoch konnte die Schülerin bisher nicht gefunden werden. Ob es nun tatsächlich eine neue Spur gibt? Das wird sich noch zeigen… Schon gelesen? Rebecca Reusch: Bewegende Worte ihrer Mutter!