Promi Big Brother 2020: Wer ist eigentlich Adela Smajic?

Bei „Promi Big Brother“ gehört Adela Smajic zu den Kandidatinnen. Die Beauty ist ein echter Hingucker. Doch wodurch ist die 27-Jährige eigentlich bekannt? KUKKSI stellt euch die Kandidatin vor.

Bewkannt wurde Adela Smajic als „Bachelorette“ – jedoch nicht in Deutschland, sondern in der Schweiz. In der Kuppelshow verdrehte die Blondine den Männern den Kopf. Zwar hat sie in der Show die letzte Rose vergeben, aber die Beziehung hielt daraufhin nicht lang. Mit ihren freizügigen Fotos bei Instagram sorgte der TV-Star schon oft für Schlagzeilen. Derzeit arbeitet die Tochter von FC-Basel-Fußballlegende Admir Smajic als Produzentin.

Das wird die größte Herausforderung

Die 27-Jährige ist in der diesjährigen Staffel von „Promi Big Brother“ dabei. „Ich ziehe bei ‚Promi Big Brother‘ ein, weil ich Lust auf ein neues Abenteuer habe und mich von einer anderen Seite entdecken möchte. Ich frage mich, ob ich ohne Handy oder andere Dinge des Alltags überleben kann (lacht). Das wird schwierig“, sagt Adela Smajic in einem Interview mit SAT.1. In dem Gespräch hat die Beauty auch verraten, welche Eigenschaften sie mitbringt. „Ich kann, durch meinen Alltag als Produzentin, gut delegieren und organisieren. Ich sehe das Große und Ganze und habe eine gute Menschenkenntnis. Ich weiß, worin jemand gut oder wenig gut ist“, sagt die 27-Jährige.

Adela Smajic will Promi BB gewinnen

Einige Sachen können Adela Smajic richtig auf die Palme bringen. „Wenn ich merke, dass jemand faul ist. Man kann verpeilt oder tollpatschig oder vergesslich sein, aber Faulheit nervt mich extrem“, erzählt die ehemalige „Bachelorette“. Bei „Promi Big Brother“ hat der TV-Star ein Ziel: „Ich bin nicht krankhaft verbissen, habe aber einen gesunden Ehrgeiz. Ich möchte gewinnen. Aber ich möchte vor allen Dingen Spaß haben an der Sache. Die Gewinnsumme ist dabei nicht so wichtig. Klar würde ich zu 100.000 Euro nicht Nein sagen, aber ich habe ja Gottseidank in der Schweiz auch einen Job.“ Ob sie die Staffel tatsächlich gewinnen wird? SAT.1 zeigt „Promi Big Brother“ ab dem 07. August 2020 um 20:15 Uhr. Mehr News zu „Promi Big Brother“ und den Kandidaten gibt es HIER bei KUKKSI.