Promi Big Brother 2020: Mischa Mayer spricht über seine Traumfrau!

Mit seinem Body machte Mischa Mayer viele Schlagzeilen: Der Hottie wurde durch die Kuppelshow „Love Island“ bekannt. Nun wagt er das nächste TV-Experiment und nimmt in der diesjährigen Staffel von „Promi Big Brother“ teil. Er hat jetzt in einem Interview darüber gesprochen, wie seine Traumfrau sein sollte.

Mischa Mayer eroberte in der Kuppelshow mit seiner freundlich-offenen Art die Herzen der Zuschauer. Mit seinem Übergewicht hatte es Mischa Mayer nicht leicht – aufgrund von zahlreichgen Fitnessstudio-Besuchen hat er sich seinen Traumkörper erkämpft.

So sollte seine Traumfrau sein

Der 28-Jährige würde gerne eine Familie gründen – dazu fehlt ihm jedoch die passende Frau an seiner Seite. Doch wie sollte seine Traumfrau eigentlich sein? „Der Charakter ist entscheidend. Sie sollte nicht oberflächlich sein, sondern mit dem Herzen denken und vor allem mit dem Herzen leben. Genauso wie ich das tue. Es ist heutzutage etwas schwierig eine Frau zu finden, weil viele materiell denken. Aber ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass ich irgendwann die richtige Partnerin finde“, sagt Mischa Mayer in einem Interview mit SAT.1.

Mischa Mayer will sich nackt unter der Dusche zeigen

Ob er sich möglicherweise auch bei „Promi Big Brother“ verlieben kann? „Möglich ist alles. ‚Promi Big Brother‘ ist ja kein Dating-Format, aber der Liebe sind keine Grenzen gesetzt. Wenn man einen Menschen gerne hat, kann sich alles entwickeln“, erzählt der Ex-„Love Island“-Kandidat. Die Zuschauer werden bei „Promi Big Brother“ seinen Traumkörper bewundern können. „Ich habe auch bei ‚Love Island‘ nackig geduscht, das ist für mich kein Problem. Jeder Mann hat was Größeres oder was Kleineres zwischen den Beinen baumeln, von daher ist das egal“, erzählt er. Das dürfte die Mädelsherzen höher schlagen lassen!

Darum macht der Hottie bei Promi Big Brother mit

Dann hat er auch noch verraten, weshalb er überhaupt bei „Promi Big Brother“ mitmacht. „Ich brauche in meinem Leben Herausforderungen und ich möchte der Fernsehwelt zeigen, was aus dem ‚Beton-Mischa‘ geworden ist und dass er nach „Love Island“ eine zweite Chance verdient hat. Auf „Love Island“ hatte ich eine Partnerin, die das Format nicht so ernst genommen hat. Bei ‚Promi Big Brother‘ bin ich mit meinen Eigenschaften genau richtig. Ich bin fürsorglich, kümmere mich gerne um andere Menschen, und ich bin ein Kämpfer“, so Mischa Mayer. SAT.1 zeigt „Promi Big Brother“ ab dem 07. August 2020 um 20:15 Uhr. Mehr News zu „Promi Big Brother“ und den Kandidaten gibt es HIER bei KUKKSI.