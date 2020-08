Promi Big Brother 2020: Sind die Brüste von Emmy Russ echt?

Trash-TV-Fans können es kaum erwarten: Die neue Staffel von „Promi Big Brother“ geht in SAT.1 in die nächste Runde. Dabei ist auch Emmy Russ – aber woher kennt man eigentlich die Beauty? Und was hat die Blondine alles an ihrem Körper machen lassen?

Emmy Russ hat ein Ziel: Die Schönheit will berühmt werden! Auf ihrem Instagram-Kanal hat die Kandidatin schon mehr als 50.000 Follower und während ihrer Teilnahme bei „Promi Big Brother“ dürften wohl noch deutlich mehr Fans hinzukommen. Bekannt ist das Luxusgirl aus der ProSieben-Show „Beauty & The Nerd“.

Die Beauty hat keinen Freund

Emmy Russ könnte sich sogar vorstellen, sich bei „Promi Big Brother“ zu verlieben. „Ich kann mir definitiv vorstellen, mich zu verlieben. Ich habe meine Augen immer für alles offen. Warum auch nicht? Ich bin jung und sehe gut aus!“, sagt die 21-Jährige in einem Interview mit SAT.1 Derzeit ist die Beauty noch Single – ob sich das durch die Teilnahme in der Show ändern kann? Emmy Russ hat jedenfalls klare Vorstellungen von ihrem Traummann: „Er müsste auf jeden Fall groß sein, weil ich klein bin. Klein und klein, das sieht katastrophal aus. Er müsste zu mir stehen und stolz darauf sein, mich an seiner Seite zu haben.“

Emmy Russ zeigt sich nackt unter der Dusche

Für Emmy Russ ist es kein Problem, sich im Fernsehen nackt zu zeigen. „Für mich ist es generell kein Problem, nackt oder oben ohne unter die Dusche zu gehen. Ich bin zeigefreudig und zeige gerne, was ich habe. Aber ich werde das abhängig von der Situation machen und davon, mit wem ich da gerade bin. Wenn ich jemanden beeindrucken will, werde ich vielleicht sofort nackt duschen (lacht)“, so Emmy Russ.

Die Kandidatin hatte schon zwei Beauty-OPs

Auf ihr Aussehen legt Emmy Russ besonders großen Wert. Und die 21-Jährige hat auch schon nachgeholfen und legte sich unters Messer. „Mein Aussehen ist alles für mich. Denn mein Aussehen ist mein Kapital und der Grund, warum ich überhaupt bekannt bin und die Leute mich sehen wollen. Wäre ich mit meinem Charakter hässlich, würde mich niemand sehen wollen. Ich will ja nicht sagen, dass ich komplett scheiße bin, aber viele kommen mit so viel Ehrlichkeit nicht klar“, verriet die Kandidatin. SAT.1 zeigt „Promi Big Brother“ ab dem 07. August 2020 um 20:15 Uhr. Mehr News zu „Promi Big Brother“ und den Kandidaten gibt es HIER bei KUKKSI.