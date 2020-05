Pietro Lombardi spricht erstmals über Xavier Naidoo

Kurz vor den Live-Shows wurde Xavier Naidoo aus der Jury bei „Deutschland sucht den Superstar“ gekickt. Nach einem Skandal-Video hat RTL die Zusammenarbeit mit dem Sänger beendet. Nun bricht auch Pietro Lombardi sein Schweigen und äußert sich erstmals dazu.

In den vergangenen Wochen sorgte Xavier Naidoo für viele Schlagzeilen. Nach dem Rausschmiss bei DSDS wurde der Sänger von Florian Silbereisen ersetzt. Bisher hat sich Pietro Lombardi nicht dazu geäußert – bis jetzt! Denn nun nimmt der Juror erstmals Stellung zu Xavier Naidoo.

Das sagt Pietro Lombardi zu Xavier Naidoo

„Ich möchte auch gar nichts Falsches sagen. Jeder hat für sich seinen Weg gefunden, was er richtig findet und was falsch. Das muss man so respektieren. Ich glaube, man kann in keinen Kopf so wirklich reinschauen“, sagt Pietro Lombardi in der Web-Show Lasst uns reden, Mädels! im Gespräch mit Marlene Lufen, Saskia Valencia, Motsi Mabuse und Marijke Amado. Damals habe er sich gefreut, dass Xavier Naidoo ein Teil der Show wird. „Absolutes Vorbild. Als ich gehört habe, er kommt in die Jury, dachte ich mir: Boah, krass! Das ist mein Kindheitsidol“, so Pietro Lombardi weiter. Mehr möchte der Sänger dazu nicht sagen.

Nach dem DSDS-Rausschmiss sind von Xavier Naidoo weitere kuriose Clips aufgetaucht. Unter anderem zog er über die Bewegung „Fridays fof Future“ her. RTL plant keine weitere Zusammenarbeit mehr mit Xavier Naidoo – auch in anderen Formaten nicht. „RTL steht für Vielfalt im Programm. Wir sind Verfechter der Meinungsfreiheit. Dazu gehört aber auch, dass wir jede Form von Rassismus und Extremismus entschieden ablehnen. Die jetzt aufgetauchten Videos von Xavier Naidoo haben uns massiv irritiert. Unsere Bitte, seine Äußerungen im Dialog und live bei RTL persönlich und öffentlich zu diskutieren und zu erklären, hat er bislang unbeantwortet gelassen“, teilte Senderboss Jörg Graf damals in einem Statement mit. Schon gelesen? Pietro Lombardi: So viel verdient der DSDS-Juror!