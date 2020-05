Oliver Pocher & Anne Wünsche: Der Streit eskaliert!

Anne Wünsche kann die Attacken von Oliver Pocher nicht mehr ertragen! Erst kürzlich brach die ehemalige Darstellerin aus „Berlin – Tag & Nacht“ bei Instagram in Tränen aus. Jetzt schaltet die Beauty sogar einen Anwalt ein.

Oliver Pocher hat in diesem Jahr einen regelrechten Diss-Marathon hingelegt. Erst war Michael Wendler an der Reihe, danach folgten mehrere Influencer und Silvia Wollny. Sein neustes Opfer ist Anne Wünsche. Der Comedian behauptete, dass die Influencerin auf ihren Kanälen zahlreiche Fans eingekauft hätte. Anne Wünsche stellt klar: Das ist eine falsche Behauptung und nun hat sogar einen Juristen eingeschaltet. „Ich stehe immer noch dazu: Ich habe nichts an Followern, Likes, Herzchen gekauft. Das wird sich auch nicht ändern, weil es die Wahrheit ist. Wir sind auch mit dem Anwalt dran, das zu klären“, so der Web-Star.

Oliver Pocher zeigt Erotikfilm

Oliver Pocher hat sogar einen Schmuddel-Film gezeigt, in dem Anne Wünsche mitgewirkt hat – das liegt jedoch schon lange zurück. „Leute, da stehe ich zu. Ich war 18, ich habe nichts Verwerfliches getan und ich wusste damals nicht, dass ich irgendwann mit 800.000 auf Instagram landen werde“, erzählt sie. Mit der Vergangenheit hat sie schon längst abgeschlossen: „Meine Vergangenheit ist meine Vergangenheit. Ich stand damals nicht in der Öffentlichkeit und hätte auch nie geglaubt, dass ich das mal irgendwann werde. Ich schäme mich nicht dafür.“

Anne Wünsche ist verzweifelt

Erst kürzlich brach Anne Wünsche bei Instagram in Tränen aus. „Ich weiß nicht, ob von euch einer das Gefühl kennt, wie es ist, wenn man von einer Person gemobbt wird, die eigentlich ganz Deutschland kennt“, erzählte die 28-Jährige. Und weiter: „Es tut so krass weh, dass ich heulend aufstehe und heulend wieder ins Bett gehe.“ Anne Wünsche nimmt das derzeit alles mit – das letzte Worte ist bei dem Beef wohl noch nicht gesprochen…