Nicki Minaj: Die Rapperin ist schwanger!

Das sind mal tolle Neuigkeiten von Nicki Minaj! Gemeinsam mit ihrem Mann Kenneth Petty erwartet die Rapperin ihr erstes Kind. Das hat sie selbst mit einem süßen Babybauch-Schnappschuss bei Instagram verkündet.

Bereits seit einigen Monaten haben Fans spekuliert, dass Nicki Minaj schwanger sein könnte – und damit hatten sie auch Recht! Mit einem Instagram-Bild hatte sie die Gerüchteküche selbst zum bodeln gebracht. Die Rapperin wird nun tatsächlich erstmals Mama.

Baby-News bei Nicki Minaj

Die tollen Baby-News verkündete Nicki Minaj mit einem Schnmappschuss, auf welchem sie auf einer Matraze liegt und die Hände über ihren Bauch legt. Die Schwangerschaft hat die Rapperin wohl schon etwas länger geheim gehalten, denn mittlerweile ist eine deutliche Wölbung zu sehen.

Wird es ein Junge oder Mädchen?

Nicht nur Fans, sondern auch zahlreiche Kollegen gratulieren der Musikerin. „Ich wusste es, ich wusste es! Ich freue mich so für dich! Hab dich lieb“, meint Model Winnie Harlow. „Herzlichen Glückwunsch, du Schöne“, schreibt Christina Aguilera. Rap-Kollegin Normani meint: „Du wirst so eine umwerfende Mama werden, meine Liebe. Mein Herz lacht für dich. Herzlichen Glückwunsch!“ Nicki Minaj hat bisher nicht verraten, in welchem Monat sie ist und auch, ob es ein Junge oder Mädchen wird, ist derzeit nicht bekannt. Sie selbst ist aber total happy: „Liebe, Hochzeit, Schwangerschaft. Ich bin überwältigt und dankbar“, so Nicki Minaj bei Instagram.