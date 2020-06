Netflix: Das sind die neuen Serien und Filme im Juni 2020

Der Juni steht auf Netflix im Zeichen von „DARK“: Der letzte Zyklus hat begonnen und die erste Original-Serie „made in Germany“ von Netflix findet mit der dritten Staffel ihren Abschluss. Der Streamingdienst zeigt außerdem die vierte Staffel von „Tote Mädchen lügen nicht“. KUKKSI verrät euch die Neustarts im Juni bei Netflix.

Das sind die neuen Serien und Filme bei Netflix

2. Juni 2020

Fuller House: Letzte Folgen – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Jimmy und Steph bringen ihr neues Baby nach Hause und stürzen sich in ihr neues Leben als Eltern. Aber keine Sorge: Sie haben ein ganzes Haus voller helfender Hände.

True: Die Regenbogen-Rettungsmission – NETFLIX KIDS & FAMILY

True und Bartleby wagen sich auf die andere Seite des Endlosen Regenbogens, um den besten Freund des Regenbogenkönigs zurückzubringen, der ein mutiger Entdecker ist.

3. Juni 2020

Der amerikanische Traum vom Buchstabieren – NETFLIX ORIGINAL DOKUMENTATION

Anhand von vier Kandidaten geht diese Doku der Frage nach, warum indischstämmige Amerikaner seit 1999 den Buchstabierwettbewerb Scripps National Spelling Bee dominieren.

4. Juni 2020

M’entends-tu? – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Drei Freundinnen aus sozial schwachen Verhältnissen verlieren trotz ihres Pechs in der Liebe und dysfunktionaler Familien den Humor und die Hoffnung nicht.

Hospital Playlist – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Für fünf Ärzte und ihre Patienten ist in ihrem Krankenhaus in Südkorea, wo Geburten, Todesfälle und Co. allgegenwärtig sind, jeder Tag etwas Besonderes.

BAKI: Die Saga vom Raitai-Turnier – NETFLIX ANIME

Der vergiftete Baki hat eine Sonderzulassung zum Raitai-Turnier erhalten. In China, wo der nächste Sea King auserkoren wird, steht er den anderen Kämpfern gegenüber.

5. Juni 2020

Tote Mädchen lügen nicht: Staffel 4 – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Kurz vor ihrem Abschluss müssen Clay und seine Freunde ständig auf der Hut sein, denn die Geheimnisse ihrer Vergangenheit bedrohen ihre Zukunft.

Queer Eye: Staffel 5 – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Die Fab Five brechen ins historische Philadelphia auf, um dort neue Helden des Alltags zu verwandeln – vom hart arbeitenden DJ bis hin zur krisengeplagten Hundefriseurin.

The Last Days of American Crime – NETFLIX FILM

Ein Bankräuber will sich an einem letzten, historischen Überfall beteiligen, bevor die Regierung durch ein bewusstseinsveränderndes Signal Verbrechen endgültig ausmerzt.

Choked: Paisa Bolta Hai – NETFLIX FILM

Eine Bankangestellte, die unter den Schulden ihres arbeitslosen Mannes – und ihren eigenen unerfüllten Träumen – leidet, findet eine geheime Geldquelle in ihrem Haus.

10. Juni 2020

Lenox Hill – NETFLIX ORIGINAL DOKUMENTATION

Von Geburten bis hin zu Gehirn-OPs – diese Dokureihe bietet detaillierte Einblicke in die lebensrettende Arbeit von vier Ärzten im Lenox Hill Hospital in New York City.

Reality Z – NETFLIX ORIGINAL SERIE

In einer Zombie-Apokalypse werden Teilnehmer einer Reality-Show in Brasilien in einem Fernsehstudio eingeschlossen, wo sie den fleischfressenden Horden entkommen wollten.

12. Juni 2020

F is for Family: Staffel 4 – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Während sich Frank mit dem ungebetenen Besuch seines Vaters herumschlägt, entdeckt Sue die Wunder der Lamaze-Technik. Bill macht sich mit Eishockey einen Namen.

Dating Around: Staffel 2 – NETFLIX ORIGINAL SERIE

In einer Reihe erster Verabredungen versuchen sechs neue Singles, die große Liebe – oder etwas in der Art – zu finden. Aber wem gelingt es, ein zweites Date zu ergattern?

Kriminalfall: Die Suche – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Als ein Kind aus einem Nobelviertel in Mexiko Stadt verschwindet, kommen allerlei Familiengeheimnisse und Machtspiele unter Privilegierten ans Licht.

Das Grab im Wald – NETFLIX ORIGINAL SERIE

In dieser Adaption von Harlan Cobens Roman wird eine Leiche gefunden, die Verbindungen zur seit 25 Jahren vermissten Schwester eines angesehenen Staatsanwaltes aufweist.

Da 5 Bloods – NETFLIX FILM

In Spike Lees Drama kehren vier afroamerikanische Veteranen Jahrzehnte nach dem Krieg nach Vietnam zurück, um die Überreste ihres Truppenführers – und Gold – zu finden.

Jo Koy: In His Elements – NETFLIX ORIGINAL COMEDY SPECIALS

Jo Koy kehrt als Fremdenführer der örtlichen Kultur und als Headliner eines Specials mit US-philippinischen Comedians, DJs und Hip-Hop-Tänzern auf die Philippinen zurück.

Kipo und die Welt der Wundermonster: Staffel 2 – NETFLIX KIDS & FAMILY

Um Lio zu retten und Scarl zu besiegen, braucht es reichlich Muckis und Grips. Also macht sich Kipo auf, ihre Kräfte zu meistern und den Ursprung ihrer Welt zu ergründen.

13. Juni 2020

The King: Eternal Monarch – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Ein koreanischer Kaiser aus der heutigen Zeit gelangt durch ein rätselhaftes Portal in eine Parallelwelt, in der er auf eine temperamentvolle Kriminalpolizistin stößt.

Alexa & Katie Part 4 – NETFLIX KIDS & FAMILY

Der Sommer ist vorbei. Alexa und Katie beginnen ihr letztes Schuljahr. Sie haben schon so viel zusammen durchgemacht, doch das war noch längst nicht alles.

14. Juni 2020

Marcella: Staffel 3 – NETFLIX ORIGINAL SERIE

18 Monate später lebt Marcella mit neuer Identität in Belfast, wo sie sich als hochgeheime Undercover-Agentin in eine Verbrecherfamilie eingeschleust hat.

17. Juni 2020

Mr. Iglesias: Teil 2 – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Die Serie über einen witzigen Highschool-Lehrer, der im Leben seiner intelligenten, aber leistungsschwachen Schüler einen Unterschied bewirken will, geht in die 2. Runde.

18. Juni 2020

The Order: Staffel 2 – NETFLIX ORIGINAL SERIE

An der Belgrave University droht das böse Blut zwischen den Werwölfen und den Magiern überzukochen – bis ein noch größeres Übel ihre gesamte Existenz bedroht.

Um ein Schnurrhaar – NETFLIX ANIME

Im zweiten Film in Spielfilmlänge von Studio Colorido aus Japan versucht ein Mädchen mit ungewöhnlichem Spitznamen, sich ihrem Schwarm als Katze zu nähern.

19. Juni 2020

The Sinner: Jamie – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Die Ermittlungen in einem grauenhaften Verkehrsunfall entwickeln sich für Detective Harry Ambrose zu einem der kompliziertesten und gefährlichsten Fälle seiner Karriere.

Der Boden ist Lava – NETFLIX ORIGINAL SERIE

In diesem Wettbewerb springen Teams von Stühlen, hängen von Vorhängen und schwingen an Kronleuchtern, um Lavafluten zu überwinden … und das ist kein Scherz.

Most Beautiful Thing: Staffel 2 – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Um die Tragödie hinter sich zu lassen, stellen sich Malu und ihre Freundinnen mutig beruflichen Herausforderungen, neuen Liebschaften und Ungerechtigkeiten.

The Politician: Staffel 2 – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Falsches Spiel, eine Dreierbeziehung und ein Ein-Thema-Kandidat sorgen dafür, dass es beim Senatswahlkampf, den Payton unbedingt gewinnen will, richtig schmutzig zugeht.

Feel the Beat – NETFLIX FILM

Nachdem sie es am Broadway nicht geschafft hat, kehrt April in ihre Heimatstadt zurück und trainiert widerwillig eine Gruppe Außenseiterinnen für einen Tanzwettbewerb.

Wasp Network – NETFLIX FILM

In diesem spannenden Thriller nach wahren Begebenheiten unterwandern in den 1990ern kubanische Spione im Kampf gegen den Terror Exilantengruppen. Doch der Preis ist hoch.

Verirrte Kugel – NETFLIX FILM

Ein verurteilter Automechaniker wird von der Polizei angeheuert, um Polizeiautos für Hochgeschwindigkeitsfahrten aufzumotzen. Doch die Gefahr holt ihn schnell ein.

Yarina Tek Bilet – NETFLIX FILM

Zwei Fremde lernen sich in einem Zug nach Izmir kennen. Wie sich überraschend herausstellt, weist ihr turbulentes Liebesleben gewisse Gemeinsamkeiten auf.

Das erste Lebensjahr: Teil 2 – NETFLIX ORIGINAL DOKUMENTATION

Während sich Babys ihre neue Welt erschließen, erklären bahnbrechende Forschungsergebnisse, wie gut sie bereits auf das komplexe menschliche Leben vorbereitet sind.

Father Soldier Son – NETFLIX ORIGINAL DOKUMENTATION

Als First Sergeant Brian Eisch in Afghanistan schwer verwundet wird, beginnt für ihn und seine Söhne ein neuer Lebensabschnitt voller Liebe, Trauer und Erlösung.

Kleinreimstadt – NETFLIX KIDS & FAMILY

In diesem Städtchen können sich zwei beste Freunde vor Spaß und Abenteuer kaum retten. Das ist kein Wunder, denn hier werden beliebte Kinderlieder zum Leben erweckt.

23. Juni 2020

Eric Andre: Legalize Everything – NETFLIX ORIGINAL COMEDY SPECIALS

Dieses Stand-up-Special stammt von dem amerikanischen Comedian Eric Andre.

24. Juni 2020

Crazy Delicious – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Hobbyköche müssen mit Zutaten aus einem essbaren Zauberwald originelle und köstliche Kreationen zubereiten, um die drei Küchengrößen in der Jury zu beeindrucken.

Athletin A – NETFLIX ORIGINAL DOKUMENTATION

Begleiten Sie Reporter des Indianapolis Star, die den Missbrauchsskandal um den Teamarzt Larry Nassar aufdeckten. Auch die Gymnastin Maggie Nichols meldet sich zu Wort.

Nobody Knows I’m Here – NETFLIX FILM

Vor Jahrzehnten war Memo Garrido ein Kinderstar der lateinamerikanischen Musikszene. Nun lebt er abgeschieden in Südchile, bis Marta auftaucht und sein Leben verändert.

26. Juni 2020

Leben und lieben – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Nach seiner Rückkehr vom Militärdienst ereilt Joaquín ein Schicksalsschlag. So verschlägt es den Jungen vom Lande nach Bogotá, wo er die angehende Sängerin Irene trifft.

Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga – NETFLIX FILM

Zwei Kleinstadtsänger kämpfen für ihren Traum von der Teilnahme am größten Gesangswettbewerb der Welt. Die Hauptrollen spielen Will Ferrell und Rachel McAdams.

Heimspiel – NETFLIX ORIGINAL DOKUMENTATION

Vom Voodoo-Wrestling im Kongo bis hin zum Roller Derby in Texas – diese Dokureihe beleuchtet ungewöhnliche und aufsehenerregende Sportarten aus aller Welt.

27. Juni 2020

Dark: Staffel 3 – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Nachdem Jonas sich in einer Parallelwelt wiederfindet, muss er erkennen, dass nicht nur Adam sein Spiel mit Zeit, Raum und der Apokalypse treibt. Jonas beginnt zu verstehen, dass in dieser ewig währenden und unzerstörbar scheinenden Verknotung von Ursache und Wirkung auch weitere Figuren nur ihre eigenen Interessen verfolgen.

29. Juni 2020

ARASHI’s Diary -Voyage-: Flg. 8 – NETFLIX ORIGINAL DOKUMENTATION

Sho Sakura rückt ins Rampenlicht. Diese Folge gibt tiefe Einblicke in seine Liebe zur Musik sowie seine persönliche Entwicklung in der Gruppe und darüber hinaus.

30. Juni 2020

Adú – NETFLIX FILM

Die drei Geschichten spielen in Melilla an der Grenze zwischen Spanien und Marokko, wo Migranten ihr Leben riskieren, um die Straße von Gibraltar zu überwinden.

Brand New Animal – NETFLIX ANIME

Die unerwartet in einen Marderhund-Menschen verwandelte Michiru sucht mithilfe des Wolfsmenschen Shirou in der Stadt Anima-City nach Antworten und Zuflucht.

Im Juni verfügbar

It’s Okay to Not Be Okay – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Ein Pfleger und eine an dissozialer Persönlichkeitsstörung leidende Autorin heilen in diesem romantischen Drama gegenseitig ihre emotionalen und psychologischen Wunden.

One Take – NETFLIX FILM

Die Mitglieder der thailändischen Girlgroup BNK48 geben Einblicke in die Höhen und Tiefen, die sie bei der Vorbereitung auf die Senbatsu-Wahlen für die 6. Single erleben.