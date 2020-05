Nach Let’s Dance-Exit: Erste Worte von Laura Müller!

Laura Müller hat es bei „Let’s Dance“ weit geschafft – doch nun war für die Freundin von Michael Wendler endgültig Schluss! In der Show waren der Der Freestyle und der Bollywood-Tanz ihre letzten Auftritte. Doch wie geht die 19-Jährige mit dem Rauswurf um?

Mit Christian Polanc hätte Laura Müller gerne noch weiter getanzt. Zwar waren die Punkte der Jury auf einem guten Niveau, aber offenbar haben ihre Show-Einlagen den Zuschauern nicht gereicht. Kurz nach dem Exit hat der Web-Star verraten, wie es ihr geht.

Das sagt Laura Müller nach dem Rauswurf

„Ich bin positiv. Ich habe eh niemals damit gerechnet, dass ich die Chance überhaupt bekomme, bei ‚Let’s Dance‘ mitzumachen. Bis in Show neun gekommen zu sein, ist mein persönlicher Sieg, ich dachte, ich fliege schon in der ersten Runde raus. Ich habe meinen Wunschtanzpartner bekommen, also alles gut“, sagt Laura Müller bei Exclusiv Spezial mit Frauke Ludowig.

Doch sie scheint schon ziemlich enttäuscht zu sein – das sagt zumindest Michael Wendler. „Ich übersetze das mal: Sie ist enttäuscht, weil sie ‚Let’s Dance‘ liebt“, erklärte der Schlagersänger nach der Sendung. Newben Laura Müller musste auch diesmal wieder Ilka Bessin zittern – trotz weniger Jury-Punkte hat sie es aber in die nächste Runde geschafft. RTL und TVNOW zeigen „Let’s Dance“ immer freitags um 20:15 Uhr.