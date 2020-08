Mit 19: YouTube-Star stirbt kurz nach Geburt seines Babys!

Im Netz hatte Landon Clifford eine riesige Fanbase und begeisterte die User mit seinen Clips bei YouTube. Doch nun ist der Web-Star im Alter von nur 19 Jahren gestorben.

Landon Clifford und seine Frau Camryn lassen die Fans an ihrem Alltag teilhaben. Die beiden sind bereits Eltern von zwei Kindern – erst vor drei Monaten haben die beiden ihr zweites Baby auf die Welt gebracht. Doch nun gibt es traurige Nachrichten: Landon Clifford ist im Alter von nur 19 Jahren verstorben.

Was ist die Todesursache?

Seine Frau hat sich in einem emotionalen Statement an die Fans gewandt. „Der 13. August 2020 war Landons letzter Tag als bester Vater und Ehemann“, beginnt sie ihr Statement. Kurz vor seinem Tod lag er im Koma. Die genaue Todesursache ist nicht bekannt – bisher ist nur bekannt, dass er zuvor eine Verletzung im Gehirn hatte.

Emotionales Statement seiner Frau

„Er war ein großartiger Ehemann und der beste Vater, den unsere Mädchen jemals haben konnten. Es macht mich zutiefst traurig, dass sie ihn nie wirklich kennenlernen werden. Er war so jung […]. So sollten die Dinge nicht laufen“, so Camryn Clifford weiter. Sie schreibt außerdem, dass er seine Organe gespendet hat und somit anderen das Leben rettet. „Er starb, um das Leben anderer zu retten. Das ist die Art von Person, die er war. Mitfühlend, liebevoll, nachdenklich, freundlich und sanft“, heißt es in dem Statement weiter.