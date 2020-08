Mike Singer: Erste Worte zum Jury-Job bei DSDS!

Mike Singer ist einer der gefragtesten Teenie-Stars im Deutschland. Nun wird er bald neben Dieter Bohlen und Michael Wendler bei DSDS dabei sein, denn der Sänger sitzt in der Jury. Der 20-Jährige hat sich jetzt erstmals zu Wort gemeldet!

Der Sänger bringt Mädchenherzen zum schmelzen, füllt ganze Hallen und hat Millionen Fans in den sozialen Netzwerken: Obwohl Mike Singer erst 20 Jahre alt ist, hat er schon eine krasse Karriere hinter sich. Mit einem Coversong bei YouTube wurde er damals über Nacht zum Star. Mittlerweile hat er drei Alben bei Warner Music veröffentlicht. Und nun kommt auch noch ein TV-Job dazu, denn er wird in der kommenden Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ am Jurypult sitzen.

Erstes Statement von Mike Singer

Mike Singer freut sich riesig über die Herausforderung. „Ich fühle mich sehr geehrt in der DSDS-Jury sitzen zu dürfen. Trotz meines jungen Alters habe ich bereits sehr viele Erfahrungen in der Musikbranche, Social Media und in einer Castingshow sammeln können, die ich gerne weitergeben würde. Ich freue mich sehr auf die Kandidaten und meinen neuen Job“, sagt der Sänger in einem Interview mit RTL.

Michael Wendler sitzt auch in der DSDS-Jury

RTL hat nicht nur Mike Singer als neues Jury-Mitglied bestätigt, sondern auch Michael Wendler. Denn der Schlagersänger ist ebenfalls am Start! Und natürlich darf auch diesmal Dieter Bohlen nicht fehlen. Die vierte Jurorin ist derzeit noch nicht bekannt – aber auch das wird der Sender wohl schon bald enthüllen. Die neue Staffel von „Deutschland sucht den Superstar" läuft ab Januar bei RTL.