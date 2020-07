Matthias Höhn: Ex-BTN-Star ist pleite!

Für Matthias Höhn lief es zuletzt total gut – das dachten zumindest die Fans. Denn nun überrascht der ehemalige „Berlin – Tag & Nacht“-Darsteller, dass er pleite ist.

Matthias Höhn wurde durch „Berlin – Tag & Nacht“ bekannt – doch nach der krassen Vergewaltigungs-Story ist der Darsteller aus der Serie ausgestiegen. Privat könnte es für den Hottie kaum besser laufen: Denn er ist nicht nur mit Jenefer Riili glücklich, sondern wurde auch Papa.

Matthias Höhn hat kein Geld mehr

Doch so gut geht es ihm dann doch nicht, wie er jetzt enthüllt – zumindest aus finanzieller Sicht. Denn bei Instagram verriet der Schauspieler nun, dass er keine Kohle mehr hat. „Also ich lebe momentan von Jennys Geld – zum größten Teil. Und das ist natürlich auch sehr schwer für mich“, sagt Matthias Höhn in dem sozialen Netzwerk.

Zwar steht seine Partnerin komplett hinter ihm – dennoch zerbricht er sich deswegen den Kopf. „Ich bin ganz ehrlich Leute, ich check es nicht. Ich weiß nicht, was gerade passiert, und bin da auch ein bisschen sprachlos und hoffe einfach, dass diese Zeit bald vorbei ist und dass dann wieder bessere Zeiten kommen“, so Matthias Höhn.

Matthias Höhn tut alles dafür, wieder auf die Beine zu kommen. Damals habe er trotz geringerem Aufwand mehr Geld verdient – ganz erklären kann er sich das wohl auch nicht. „Das ist eine Frage, die mir oft gestellt wurde, und ich kann offen und ehrlich beantworten, dass es Zeiten gab, wo es so krass lief, dass ich selber dachte: ‚Was habe ich eigentlich richtig gemacht? Was geht denn hier ab?'“, so der Ex-BTN-Star. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.