Maddie McCann: Jetzt sprechen ihre Eltern!

Im Alter von drei Jahren verschwand Madeleine „Maddie“ McCann aus einem Appartement in Portugal. Seit 2007 wird das Mädchen vermisst. Nun kommt in den Fall wieder Bewegung: Es gibt einen Tatverdächtigen! Nun haben sich auch ihre Eltern zu Wort gemeldet.

Trotz vieler TV-Auftritte von Kate und Gerry McCann konnte Maddie bisher nicht gefunden werden. Und auch trotz zahlreicher Hinweise bei der Polizei konnte der Fall bisher nicht geklärt werden. Die Ermittler haben jetzt einen Tatverdächtigen: Es handelt sich dabei um Christian B. aus Deutschland. Bei dem Mann handelt es sich um einen vorbestraften Sexualstraftäter – wegen einem anderen Delikt sitzt er derzeit im Gefängnis. Der Fall wurde auch in der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY… ungelöst“ nochmal behandelt. Ermittelt wird „gegen einen 43-jährigen deutschen Staatsangehörigen wegen Mordverdachts“, hieß es dort.

Kate und Gerry McCann melden sich zu Wort

Nun haben sich die Eltern von Maddie zu den aktuellen Erkenntnissen zu Wort gemeldet. „Alles, was wir je wollten, ist sie zu finden, die Wahrheit ans Licht zu bringen und die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen“, heißt es in dem schriftlichen Statement der Eltern. „Wir werden niemals die Hoffnung aufgeben, Madeleine lebend zu finden, aber was auch immer herauskommen sollte, wir müssen es wissen, weil wir Frieden finden müssen.“

Kate und Gerry teilten außerdem über ihren Sprecher Clarence Mitchell im BBC-Radio mit: „Sie haben die Hoffnung nie aufgegeben, dass sie vielleicht noch lebend gefunden wird, aber sie sind realistisch." Die Eltern des Mädchens wollen Gewissheit, was mit ihrer Tochter passiert ist. „Um Frieden zu finden und die Verantwortlichen vor Gericht zu bringen", teilte der Sprecher weiter mit. Weiter wollen sich Kate und Gary McCann nicht weiter zu den aktuellen Ereignissen äußern. Die Staatsanwaltschaft Braunschweig geht davon aus, dass Madeleine „Maddie" McCann nicht mehr am Leben ist.