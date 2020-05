Luca Hänni: Tränen-Zusammenbruch hinter den Kulissen!

Bei „Let’s Dance“ hat es Luca Hänni weit geschafft. Gemeinsam mit seiner Tanzpartnerin Christina Luft ist er ins Halbfinale der RTL-Show eingezogen. Doch ist der Druck für den Sänger zu groß? Der Sänger hat jetzt ein ehrliches Gesändnis gemacht.

In der nächsten Woche ist es soweit: Das Finale von „Let’s Dance“ steigt am 22. Mai bei RTL. Zuletzt musste Ilka Bessin die Show verlassen. Nun kämpfen AWZ-Darsteller Tijan Njie, Sportler Moritz Hans, Akrobatin Lili Paul-Roncalli und DSDS-Sieger Luca Hänni um den Einzug in die letzte Show. Der Sänger macht derzeit eine schwere Zeit durch: Er trennte sich nicht nur von seiner Freundin, sondern muss auch jede Woche eine gute Performance liefern. Das ist für den 25-Jährigen wohl nicht immer ganz einfach.

Luca Hänni hat geweint

In einem Interview mit RTL gibt Luca Hänni einen Einblick in seine Gefühlswelt. „Manchmal explodiert auch der Kopf. Ich glaube, ich habe schon zweimal beim Training geweint. Ich habe geweint, weil plötzlich alles zu viel ist“, erzählt der Sänger. Christina Luft ist Tränen bei ihren Schüptzlingen gewohnt. „Bei mir haben schon fast alle Tanzpartner geheult. Ich glaube, ich bin da gut drin“, erzählt die Profitänzerin.

Promis gehen an ihre Grenzen

Besonders das Training scheinen einige Promis zu unterschätzen. „Man kommt hier körperlich und geistig an seine Grenzen. Ich denke, man sieht auch, bei dem, was wir machen, dass wir körperlich definitiv an unsere Grenzen gehen“, verriet sie weiter. Luca Hänni und Christina Luft zählen zu den Favoriten der Show: Mit ihrem Cha-Cha-Cha konnte das Tanz-Paar stolze 30 Punkte abräumen! Ob sie auch in der nächsten Show überzeugen können? RTL und TVNOW zeigen die nächste Folge von „Let’s Dance“ an diesem Freitag um 20:15 Uhr. Schon gelesen? Enthüllt! Darum hat Luca Hänni eine Narbe am Auge