Katja Krasavice: Geheimnis zum neuen Album gelüftet!

Die Autobiografie „Bitch Bibel“ von Katja Krasavice erscheint im Juni. Doch Fans können sich nun auch auf ein neues Album der YouTuberin freuen. Bei Instagram enthüllte die Beauty zu ihrer neuen Platte ein Geheimnis.

Katja Krasavice hat sich bei Instagram zuletzt etwas zurückgezogen. Zum einen musste die Blondine die Geheimnisse in ihrem Buch der „Bitch Bibel“ verarbeiten. Zum anderen konzentrierte sich die Sängerin vor allem auf die Musik. Denn die YouTuberin nimmt derzeit ein neues Album auf.

Katja Krasavice ist nicht nur eine erfolgreiche YouTuberin, sondern auch Sängerin – mit Songs wie „Gucci Girl“, „Sex Tape“ oder „Sugar Daddy“ machte sich die Influencerin einen Namen. Mit „Boss Bitch“ folgte im Herbst 2019 ihr erstes Album. Die Blondine hatte die Songs dazu selber geschrieben.

Die neue Platte ist für Katja Krasavice sehr emotional. Denn bei Instagram gestand die Sängerin: Die Arbeit am neuen Album hat ihr mitunter die Tränen in die Augen getrieben! Bei Instagram hat die 23-Jährige gemeinsam mit einem Freund wieder mehrere Fragen von Fans beantwortet. Auf die Frage, wann sie das letzte Mal geweint hat, antwortete ihr Bekannter: „Das war am Samstag. Als du mich nachts heulend angerufen hast, nachdem du aus dem Studio gekommen bist.“ Und dann fügte er hinzu: „Weil du so viel in deine neue Musik gesteckt hast.“ Für ihr Album hat sie ein emotionales Lied aufgenommen. „Und dann hab ich einfach geweint, weil alles zu viel für mich war“, erklärte Katja Krasavice später selbst dazu.