Kathy Kelly: Das sagt Sohn Sean zur Promi BB-Teilnahme!

Kathy Kelly ist das drittälteste Kind der „Kelly Family“. Die Musikerin will nun das Haus bei „Promi Big Brother“ ordentlich aufmischen. Doch was sagt eigentlich ihr Sohn Sean zur Teilnahme in der SAT.1-Show?

Nach dem frühen Tod ihrer Mutter kümmerte sich Kathy Kelly um die jüngeren Geschwister. Sie nimmt später Ballettunterricht und studiert Geige im Alter von 16 Jahren. Die Erfolgsgeschichte von „The Kelly Family“ begann, als sie 20 Jahre alt war. 1999 startete die Musikerin eine SOloi-Karriere. Im Jahr 2016 feierte die Band ihr Comeback. Im Alter von 29 Jahren bringt Kathy Kelly ihren Sohn Sean zur Welt.

So reagiert ihr Sohn Sean auf die Promi BB-Teilnahme

Die Künstlerin hat verraten, was ihr Sohn Sean zu ihrer Teilnahme bei „Promi Big Brother“ sagt. „Ehrlich gesagt habe ich es noch niemanden gesagt. Meinem Sohn sage ich es erst ein paar Tage vor der Quarantäne, meiner Familie gar nicht. Die werden es ja dann aus der Presse erfahren“, sagt Kathy Kelly in einem Interview mit SAT.1.

Kathy Kelly wird ihre Familie vermissen

Die Staffel dauert diesmal drei Wochen – das ist so lang wie noch nie! In der Zeit wird Kathy Kelly vor allem ihre Familie vermissen. „Die Freiheit, Spaziergänge zu machen und die Natur. Und klar, meinen Sohn werde ich vermissen. Es wird schwer sein, nicht zu wissen, wie es ihm geht und was er denkt. Andererseits werde ich mich sehr freuen kein Handy mehr zu haben. Dann kann ich mich endlich mal nur auf mich konzentrieren und auf die anderen Menschen um mich herum. Wir werden uns so gut und schnell kennenlernen, weil es einfach keine Ablenkung gibt. Solche Prozesse faszinieren mich“, erzählt die Musikerin.

So geht die Künstlerin mit Konflikten um

Bei „Promi Big Brother“ kann es auch immer wiede rzu Konfliktsituationen kommen. Und wie geht Kathy Kelly damit um? „Ich versuche immer zu warten bis die Emotionen aus allen raus sind, damit man nicht im Affekt falsch oder zu schnell reagiert. Wenn sich aber ein Konflikt entwickelt, immer schlimmer wird und die Betroffenen mich um Rat fragen, dann werde ich natürlich etwas sagen. Ich mische mich meist nie direkt in einen Konflikt ein“, so die 57-Jährige.

Die Kandidaten werden rund um die Uhr von Kameras überwacht – in einer Situation wäre sie aber gerne unbeobachtet. „Beim Duschen. Ich will noch nichts verraten, aber da habe ich meine Tricks. Ich bin groß geworden in einem Wohnwagen mit vielen Menschen. Ich weiß genau, wie man sich da verhält und wie man seine Privatsphäre rettet“, verriet Kathy Kelly. SAT.1 zeigt „Promi Big Brother“ ab dem 07. August 2020 immer um 20:15 Uhr. Mehr News zu „Promi Big Brother“ und den Kandidaten gibt es HIER bei KUKKSI.