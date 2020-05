Der „Free European Song Contest“ fand als Ersatz-Programm für den ausgefallenen ESC statt. 15 Künstler traten in der Show auf ProSieben an. Nun steht auch fest, wer den Musikwettbewerb gewonnen hat.

2008 gewann Stefanie Heinzmann den Contest „SSDSDSSWEMUGABRTLAD“ in Köln, beim #FreeESC wollte sie für Schweiz gewinnen. Für die Niederlande trat Ilse DeLange an, die 2014 hinter Conchita Wurst beim ESC den zweiten Platz erreichte. Glasperlenspiel-Sängerin Carolin Niemczyk trägt die Wurzeln ihrer Familie im Namen: Niemczyk ist ein Dorf der Landgemeinde Papowo Biskupie in Polen. Nico Santos („Rooftop“) ist auf Mallorca aufgewachsen und trat für Spanien an. Kate Hall sang schon im Alter von zwölf Jahren im Chor des Dänischen Rundfunks und ging für Dänemark in den Wettbewerb. Gil Ofarim sang für Israel.

Sängerin Vanessa Mai begleitete ihren kroatischen Vater Marino Mandekic schon im Alter von sieben Jahren bei Auftritten auf dem Tamburin. Am Samstag wollte sie für Kroatien gewinnen. Oonagh-Sängerin Senta-Sofia Delliponti trägt die Hauptstadt des Heimatlandes ihrer Mutter Elena im Namen und die Farben Bulgariens beim #FreeESC. Für den #FreeESC bilden Rapper Eko Fresh und Sänger Umut Timur ein Duo und wollten für die Türkei gewinnen. Josh kommt ohne „Cordula Grün“ für Österreich nach Köln. Kelvin Jones wuchs in London auf und ging beim „Free European Song Contest“ für Großbritannien ins Rennen. Mike Singer, Sohn einer kasachischen Familie, trat für die Heimat seiner Eltern und Großeltern an: Kasachstan. Sion Hill trägt schon in seinem Namen eine Hommage an seine Heimat Irland: „Sion Hill“ bedeutet übersetzt „Himmel auf dem Hügel“. Sarah Lombardi, Tochter einer Italienerin, vertritt mit Italien die Heimat ihrer Familie. Helge Schneider ging für Deutschland ins Rennen.

Nico Santos gewinnt für Spanien

15 Künstler, 15 Songs – doch am Ende konnte nur ein Künstler das Rennen machen! Nach den Auftritten gab es eine Punktevergabe – dort hat sich entschieden, welches Land am meisten überzeugen konnte: Mit Nico Santos hat für Spanien den „FreeESC“ gewonnen. Herzlichen Glückwunsch!