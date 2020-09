Wetter-Experte verrät: So wird der Herbst in Deutschland!

Einige mögen den Herbst überhaupt nicht – aber eigentlich ist er einer der schönsten Jahreszeiten in Deutschland. Denn die Blätter färben sich bunt und Spaziergänge können in der Jahreszeit einfach total romantisch sein. Ein Wetter-Experte verrät nun, wie der Herbst in Deutschland wird.

„Der Herbst gehört zu den schönsten Jahreszeiten die wir in Deutschland haben. Die Blätter färben sich schön bunt, oft gibt es noch einmal ein paar schöne trockene und sonnige Herbststage. Das könnte so auch in den nächsten Tagen verlaufen. Bis zum nächsten Wochenende (12. und 13. September) sieht es ganz schön aus. Mal Sonne, mal Wolken. Die Höchstwerte meist um oder auch mal leicht über 20 Grad“, sagt Diplom-Meteorologe Dominik Jung vom Wetterdienst Q.met gegenüber wetter.net.

Ein Herbststurm ist nicht in Sicht

„Lediglich im Norden gibt es teils Schauer, sonst ist es in einem breiten Streifen vom Saarland über Rheinland-Pfalz, Hessen, Thüringen bis nach Sachsen und Brandenburg oft trocken. Die nächsten Tage werden sehr ruhig ausfallen, ein Herbststurm ist nicht in Sicht. Generell erwarten die Langfristwettermodelle einen etwas zu warmen und sehr trockenen September. Weiter ist kein flächendeckender Landregen in Sicht“, so der Wetter-Experte weiter. Das Wetter wird also ruhig – einen Herbststurm müssen wir nicht fürchten. Laut den ersten Prognosen wird nicht nur der September, sondern auch der Oktober sehr ruhig und trocken verlaufen. Ein extremer Kälteeinbruch ist laut den verschiedenen Wettermodellen nicht zu erwarten.

So geht es in den nächsten Tagen weiter

Donnerstag:16 bis 25 Grad, Mix aus Sonne und Wolken, im Nordwesten etwas Regen, sonst trocken

Freitag: 18 bis 30 Grad, im Süden viel Sonne, warm und sonst mehr Wolken und etwas Regen

Samstag: 17 bis 26 Grad, Mix aus Sonne und Wolken, freundlich

Sonntag: 15 bis 22 Grad, mal Sonne, mal Wolken, trocken

Montag: 15 bis 22 Grad, im Norden lokal Schauer, sonst freundlich und trocken

Dienstag: 16 bis 24 Grad, schönes Spätsommerwetter, freundlich

Mittwoch: 16 bis 23 Grad, Mix aus Sonne, Wolken und kurzen Schauern