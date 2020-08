DSDS 2021: Maite Kelly macht die Jury komplett!

Die neue Jury bei „Deutschland sucht den Superstar“ ist endlich komplett! In den vergangenen Tagen gab es bereits Spekulationen, nun ist es offiziell: Maite Kelly wird Jurorin in der beliebten RTL-Show!

Es war ein DSDS-Hammer: RTL tauscht die Jury bei DSDS komplett aus! Nur Dieter Bohlen bleibt dem Format erhalten – Xavier Naidoo, Pietro Lombardi und Oana Nechiti mussten ihren Platz am Jury-Pult räumen. Nun ist die neue Jury endlich komplett!

Mike Singer ist bei DSDS dabei

Zuerst wurde enthüllt, dass neben Dieter Bohlen auch Teenie-Star Mike Singer in der Jury sitzen wird. „Ich fühle mich sehr geehrt in der DSDS-Jury sitzen zu dürfen. Trotz meines jungen Alters habe ich bereits sehr viele Erfahrungen in der Musikbranche, Social Media und in einer Castingshow sammeln können, die ich gerne weitergeben würde. Ich freue mich sehr auf die Kandidaten und meinen neuen Job“, sagt der Sänger in einem Interview mit RTL.

Michael Wendler wird auch Juror

Wenige Tage später dann die nächste Sensation: Michael Wendler wird ebenfalls Juror! „Egal, du hattest mich nach dem ersten Hallo, Dieter! Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe und ich bin sicher, dass wir alle sehr viel Spaß haben werden und tolle Talente finden“, sagt der Schlagersänger zu seinem neuen TV-Job.

Maite Kelly macht die Jury komplett

Doch eine Jurorin hat noch gefehlt – aber diese wurde jetzt auch enthüllt! Denn RTL hat bekanntgegeben, dass Maite Kelly die Jury komplett machen wird. „Als RTL mich fragte, ob ich mich in der Jury von DSDS mit Dieter Bohlen & Co. auf die Suche nach Deutschlands Superstar 2021 machen möchte … spürte ich, ja! Ja, ich möchte dieses Abenteuer mit euch erleben“, sagt Maite Kelly gegenüber RTL. Die neue Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ zeigt RTL ab Januar 2021.