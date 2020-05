Diese 4 Sternzeichen haben immer Glück

Manchmal sind wir ziemlich vom Pech verfolgt. Bei anderen scheint dagegen alles rund zu laufen – egal, was sie in ihrem Leben anpacken. Und dann haben sie auch noch einen großen Erfolg im Job oder in der Schule. Ob das wohl am Sternzeichen liegt?

Ob in der Liebe, im Job oder in der Schule: Einige Sternzeichen scheinen einfach IMMER Glück zu haben – dabei geht nur selten was schief. Das Streben nach Glück liegt nicht immer in unserer eigenen Hand – einige scheinen damit einfach geboren zu sein.

Diese Sternzeichen haben immer Glück

Schütze

Die Schützen sind immer offen für neue Abenteuer und sind praktisch schon mit viel Optimismus auf die Welt gekommen. Er ist selten vom Pech verfolgt und hat fast immer Glück – deshalb kann er auch immer seine Träume verwirklichen. Er nimmt jede Herausforderung an und macht das Beste aus der Situation. Den Umständen kann er sich immer sehr gut anpassen – deshalb läuft bei ihm immer alles easy.

Stier

Das Glück ist auch auf der Seite vom Stier! Nicht allen gelingt es, die kleinen Dinge des Lebens zu schätzen – bei dem Stier sieht das ganz anders aus. Mit den schönen Dingen des Lebens ist er einfach total happy. Er gibt nie auf und will immer das erreichen, was er sich vorgenommen hat – und das schafft er einfach immer.

Löwe

Der Löwe ist sehr dominant und gibt nie auf. Er nimmt sich viele Ziele und diese erreicht er mit seinem Ehrgeiz auch sehr schnell. Zwar hat er Glück, aber das hat er vor allem mit viel Engagement und Fleiß erreicht. In seinem Job ist er deshalb auch total erfolgreich.

Fische

Der Fisch kann manchmal ziemlich verpeilt sein und stolpert deshalb über sein Glück. Im ersten Anlauf scheint einiges manchmal nicht zu klappen – das ist aber nicht negativ. Denn beim zweiten Versuch findet der Fisch eine noch besseres Ergebnis. Nicht umsonst ist auch der Fisch mega erfolgreich im Job. Und klaro: Auch in der Schule könnte es nicht besser laufen.