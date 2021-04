Katy Perry: Darum rasiert sie sich nicht die Beine

Katy Perry ist Mutter einer kleinen Tochter und hat deshalb ziemlich viel um die Ohren. Deshalb rasiert sie sich nicht mehr die Beine – und zwar aus Zeitgründen! Die Sängerin hat einfach keine Zeit mehr, zum Rasierer zu greifen.

Die Tochter von Katy Perry kam vor 7 Monaten auf die Welt. Für die Sängerin hat Daisy Dove die höchste Priorität – das Baby nimmt viel Zeit in Anspruch. Da bleibt einiges anderes auf der Strecke – so auch ihre Rasur. Denn aus Zeitgründen rasiert sie sich nicht mehr die Beine.

Keine Zeit mehr für die Rasur

Derzeit sitzt Katy Perry in der Jury der US-Show “American Idol”. In der Sendung lobte sie Kandidatin Cassandra Coleman. “Deine Stimme ist ein spirituelles Erlebnis”, meinte Katy Perry zu der Performance. “Als frisch gebackene Mutter” habe sie nicht mehr so viel Zeit, fügte sie hinzu. “Also habe ich damit aufgehört, mir die Beine zu rasieren”, erzählte Katy Perry weiter. Und warum hat die Sängerin das überhaupt erzählt? Sie war von der Performance einfach so begeistert, dass sie sich ihre Haare am ganzen Körper aufstellten.

So sieht der Alltag mit Töchterchen Daisy Dove aus

Für Katy Perry könnte es kaum besser laufen. Seit 5 Jahren ist die Sängerin mit Orlando Bloom zusammen. Seit 2019 ist das Paar sogar verlobt. Der größte Stolz ist ihre Tochter, welche vor 7 Monaten auf die Welt. In einem Interview hat der Schauspieler damals ausgeplaudert, wie der Alltag mit ihrer Tochter aussieht. Zuerst sieht er jeden Morgen nach seiner Tochter. “Sie ist meistens schon wach und quietscht in ihrem Gitterbett”, erzählte der Hollywood-Star damals in einem Interview mit The Times. “Daisy ist ein sehr glückliches Baby. Ich küsse sie und wir verbringen Zeit miteinander. Wir schauen uns in die Augen und ich singe Lieder für sie, so wie ‘Daddy liebt seine Daisy Dove’, damit sie weiß, wer Daddy ist.”, plaudert er weiter aus. Schon gelesen? Krass! Diese 7 Stars haben die Schule geschmissen