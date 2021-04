Katy Bähm: Hat die Drag-Queen einen Freund?

Der Cast der diesjährigen Staffel von “Promis unter Palmen” ist explosiv! Zu den Kandidatinnen gehört auch Katy Bähm. Doch wie tickt die Drag-Queen eigentlich? Und wer ist eigentlich ihr Freund? KUKKSI fasst alle Infos zusammen!

Katy Bähm ist laut, bunt und schrill. Sie kam am 04. September 1993 auf die Welt und ihr richtiger Name ist Burak Bildik. Beim Karneval entdeckte sie ihre Liebe zu Kostümen und arbeitet seitdem erfolgreich als Dragqueen. Bekannt wurde sie damals vor allem durch die ProSieben-Show “Queen of Drags” – in dem Format musste die 28-Jährige bereits in der vierten Folge gehen.

Katy Bähm ist bei “Promis unter Palmen” dabei

Ihren richtig großen TV-Auftritt hatte Katy Bähm bei “Promi Big Brother” im Jahr 2020. Dort zeigte sich die 28-Jährige auch mal ohne Kostüme, sondern im ganz natürlichen Look – die Zuschauer lernten die Drag-Queen daher von einer ganz anderen Seite kennen. In der Show belegte sie den sechsten Platz. Nun wagt Katy Bähm das nächste Experiment und nimmt in der diesjährigen Staffel von “Promis unter Palmen” teil. “Ich erwarte bei ‚Promis unter Palmen‘, dass wir der coolste Cast aller Zeiten sind und die Staffel sowas von rocken werden”, sagt sie in einem Interview mit SAT.1. In der Show freut sie sich vor allem auf “lustige Challenges und witzige Kostüme. Ich bin mir ja für nichts zu schade!”.

Francis Walter ist ihr Freund

Katy Bähm ist schon lange weg vom Single-Markt! Seit 2013 ist sie mit Francis Walter zusammen. Ihr langjähriger Freund machte ihr im Jahr 2020 in aller Öffentlichkeit einen Heiratsantrag. Die beiden sind nicht nur privat ein perfektes Duo, sondern auch beruflich. Denn das Paar führt mit “Bähm Bähm Wigs” ein gemeinsames Unternehmen und verkauft Perücken. Die Hochzeit bei dem Paar soll schon bald anstehen.

Kein Kontakt mehr zu ihren Eltern

Mit ihren Eltern hat Katy Bähm gebrochen. Der Grund? Sie sind sehr konservativ und kamen nicht mit ihrer Homosexualität klar. “Mein Vater hat das größte Problem mit dem Schwulsein, der hat den Kontakt zu mir komplett abgebrochen. Als ich noch bei meinen Eltern gelebt habe, hat er sich umgedreht und so getan, als wäre ich nicht da oder er hat mich einfach durchgehend beleidigt, je nachdem wie betrunken er war”, sagte sie damals bei “Promi Big Brother”. SAT.1 zeigt die neue Staffel von “Promis unter Palmen” ab dem 12. April 2021 immer montags um 20:15 Uhr. Schon gelesen? Promi Big Brother 2020: Katy Bähm zeigt sich ungeschminkt!