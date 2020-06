Katrin Hamann: So sieht der Bruder von BTN-Peggy aus!

Katrin Hamann gibt ihren Fans bei Instagram immer wieder private Einblicke. Nun hat die Darstellerin aus „Berlin – Tag & Nacht“ auch ihren Bruder in dem sozialen Netzwerk gezeigt.

Die Beauty wurde durch „Berlin – Tag & Nacht“ bekannt und zählt zu den Urgesteinen der Soap. Dort hat sie es in ihrer Rolle als Peggy nicht immer einfach – seit Jahren führt die Blondine in der Serie eine On/Off-Beziehung mit Joe. Das Paar hat schon zwei mal geheiratet, dann folgte die Scheidung und schließlich kam das Liebes-Comeback.

BTN-Peggy zeigt ihren Bruder

Im realen Leben hat es die Darstellerin deutlich einfacher und lässt die Fans an ihrem Leben bei Instagram teilhaben. Die Community versorgt sie mit regelmäigen Updates und hat in den sozialen Netzwerken eine riesige Fanbase – allein bei Instagram hat Katrin Hamann mehr als 340.000 Follower. Und manchmal zeigt der BTN-Star auch Familienmitglieder – so auch ihren Bruder Basti. „Ich liebe dich, Bruderherz. Blut ist dicker als Wasser. Ich werde immer für dich da sein“, schrieb sie zu dem Schnappschuss.

Die Fans meinen jedenfalls: Er sieht genau so gut aus wie die Peggy-Darstellerin. „Ihr seid beide wirklich sehr hübsch“ oder „Familie ist alles. Schönes Bild von euch“, schreiben die Fans in den Kommentaren. Die beiden lächeln in die Kamera und auch Basti weiß, wie er sich in Szene setzen kann. Ob er wie seine Schwester bald auch vor der Kamera stehen wird? Vielleicht wird er bald auch Schauspieler… Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.