Katrin Hamann: BTN-Peggy spricht erstmals über ihren Freund!

Katrin Hamann gehörte bei “Berlin – Tag & Nacht” zu den Urgesteinen. Doch nach knapp zwehn Jahren ist die Darstellerin aus der Serie ausgestiegen. Der Serien-Star spricht bei KUKKSI erstmals über ihren Freund.

Bei “Berlin – Tag & Nacht” ist Katrin Hamann eigentlich kaum wegzudenken. Seit knapp einem Jahrzehnt gehörte die Darstellerin zum festen Cast der Serie und hat als Peggy mit Joe (Lutz Schweigel) viele Höhen und Tiefen in der Serie erlebt. Doch in diesem Jahr hat Katrin Hamann den Entschluss gefasst, aus der Daily auszusteigen. Privat könnte es bei ihr kaum besser laufen: Denn Katrin Hamann ist wieder glücklich vergeben! Erstmals spricht die Darstellerin über ihren Partner.

Katrin Hamann hat wieder einen Freund

“Ich bin glücklich vergeben. Ich habe meine zweite Hälfte gefunden und wir passen wie Pech und Schwefel zusammen. Das wird definitiv auch mein letzter Freund sein. Insgesamt ist das meine dritte Beziehung. Mir ist es wichtig, mir selber treu zu bleiben und was andere Menschen über mich denken, ist mir egal. Ich möchte morgens in den Spiegel schauen und sagen ‘Ich bin ein sauberes Mädchen’. Ich bin mega happy und kann es gar nicht in Worte fassen”, erzählt Katrin Hamann im exklusiven Interview mit KUKKSI.

Darum hält sie ihren Partner aus der Öffentlichkeit raus

Ihren Freund will sie in der Öffentlichkeit zunächst nicht zeigen. “Zunächst will ich, dass mein Freund aus der Öffentlichkeit rausgehalten wird. Das ist privat und meins”, erzählt uns die Darstellerin. Er selbst hatte damit kein Problem, dass sie bei “Berlin – Tag & Nacht” mitgespielt hat. “Ich wüsste auch nicht, ob ich damit klarkommen würde, wenn mein Partner sowas macht, was ich die letzten Jahre bei BTN gemacht habe. Zwar war das alles sehr professionell, aber es gab schon viele Kussszenen. Er selbst hatte aber kein Problem damit, dass ich in einer Serie wie ‘Berlin – Tag & Nacht’ mitgespielt habe, denn wir haben uns auch so kennengelernt. Er geht damit sehr locker um und steht in allen Sachen hinter mir”, so Katrin Hamann.

Das sind ihre Kinder- und Hochzeitspläne

Und auch über Kinder und Hochzeit haben die beiden bereits gesprochen. “Über Kinder haben wir gesprochen und es ist im Gespräch. Heiraten ist für mich aber nicht ganz so wichtig, weil meist geht es da nur um finanzielle Sachen und letztendlich ist es einfach nur ein Stück Papier. Das kann ich selber schreiben, drucke das am Computer aus und kann sagen ‘Schatz, unterschreibe mal und kaufe uns zwei Ringe’. Das hat mit Liebe nichts zu tun. Liebe ist, wenn man durch dick und dünn geht, miteinander zu fallen und wieder aufzustehen. Genauso sind wir”, verriet uns der Serien-Star. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.