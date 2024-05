Katja Krasavice: So viel kostet ihre Beauty-Routine jeden Monat!

Katja Krasavice legt viel Wert auf ihre Äußeres. Die Beauty-Behandlungen gehen ganz schön ins Geld. Die Rapperin hat jetzt verraten, dass sie dafür monatlich einen fünfstelligen Betrag ausgibt.

Von Wimpern-Extensions über Maniküre sowie Pediküre bis hin zum Hydrafacial – Katja Krasavice fällt immer wieder mit ihren schrägen Looks auf und die Rapperin steht zu ihren Beauty-Eingriffen. Diese kostet jedoch ziemlich viel Geld – erstmals legt die ehemalige DSDS-Jurorin jetzt offen, wie viel sie dafür wirklich ausgibt.

So aufwendig ist die Beauty-Routine von Katja Krasavice

In einer Fragerunde bei Instagram will ein Fan genau wissen, was sie alles für ihre Beauty macht. „Okay, das habe ich so noch nie öffentlich gesagt“, sagt die 27-Jährige darauf. Einmal monatlich gönnt sich die Rapperin ein Hydrafacial oder ein sogenanntes Radiofrequenzneedling mit Eigenblut. Mehrmals im Monat gibt es Wimpern-Extensions und auch Besuche im Nagel- und Pedikürestudio stehen an. Massagen und Nad+-Infusionen sind auch an der Reihe und natürlich darf der Friseur nicht fehlen.

„Das sind fünfstellige Beträge jeden Monat“

Eine tägliche Skincare-Routine steht täglich an und ein intensives Peeling alle zwei Tage. Auch Botox-Behandlungen sowie Lippenauffüllen lässt Katja Krasavice machen. Zudem bucht sie regelmäßig Make-up-Artisten und Haarstylisten. Und alles zusammengerechnet geht das ziemlich ins Geld. Und Katja Krasavice hat auch verraten, in welchem Rahmen sich die Summe bewegt: „Das sind fünfstellige Beträge jeden Monat.“

Katja Krasavice plant die nächste Schönheits-OP

Neben der Beauty-Routine macht Katja Krasavice kein Geheimnis um ihre Schönheitsoperationen – und auch davon gab es die vergangenen Jahren genug. Sie wurde unter anderem an der Nase, an den Brüsten und ihrem Gesäß operiert. Die Rapperin plant einen weiteren Eingriff. In der Fragerunde bei Instagram wollte ein Fan wissen, welche Körbchengröße sie habe. „DD/E“, lautet die Antwort und fügt dann hinzu: „Ich hätte lieber F/G.“ Da ihr Terminkalender jedoch voll sei, muss die Schönheitsoperation noch etwas warten: „Wenn ich die Zeit habe, mache ich 100 Prozent meine Brüste noch mal.“

„Man kann sogar daran sterben!“

Es gibt aber auch einen Beauty-Eingriff, welchen Katja Krasavice bereut: Es handelt sich dabei um ein Brazilian Butt Lift am Gesäß. „Diese Operation ist einfach sinnlos. Man kann sogar daran sterben! Als ich frisch operiert war, habe ich ganz klar gemerkt: Das war eine OP, bei der ich hätte sterben können“, erklärte die Rapperin.