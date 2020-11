Katja Krasavice: Fan-Betrug aufgedeckt!

Katja Krasavice hat kürzlich ihre neue Single “Ich seh” vorgestellt. Der Hit wird extrem emotional! Ganz nebenbei sprach die Sängerin auch über einen krassen Fan-Betrug.

Ihr Single “Million Dollar A$$” erschien am 23. Oktober 2020 und erreichte auf YouTube mehr als 2,5 Millionen Klicks. Katja Krasavice ist mega erfolgreich und einer der beliebtesten Sängerinnen bei Teenies. Im Januar 2021 soll dann das neue Album “Eure Mami” erscheinen. Nun sind auch erste Details zu ihrer neuen Single “Ich seh” durchgesickert.

Neue Single “Ich seh” wird emotional

Der Song wird mega emotional. “Hatte viel verloren, trotzdem noch gewonnen. Alles wirkt verschwommen. Keiner sieht, was ich seh. Ich seh das, was du nicht sehen kannst, ihr seid geblendet. Ich fühl das, was du nicht fühlst”, so Katja Krasavice bei Instagram. Die Fans sind gespannt, um was es genau in der Single gehen wird – aber seit “Bitch Bibel” wissen wir, dass die Sängerin schon viel in ihrem Leben durchmachen musste.

Katja Krasavice deckt Fan-Betrug auf

Ganz nebenbei hat Katja Krasavice bei Instagram noch einen Fan-Betrug aufgedeckt. Die Sängerin plaudert gerne mit ihren Fans – das ist schon längst kein Geheimnis mehr. Die Beauty beantwortet in den sozialen Netzwerken auch immer wieder Fragen ihrer Community. Was jedoch gar nicht bei ihr geht, sind Fakes oder Lügen. Demnach habe ein user gepostet, dass ihm Katja Krasavice gerade jetzt in dem Moment schreibe. Im Chat zeigt sich dann ein ganz anderes Bild – denn nur er habe ihr geschrieben. Und natürlich wird dann als Status dennoch “Schreibt…” angezeigt – der User hat es jedoch so dargestellt, dass nicht er, sondern Katja ihm schreiben würde.

Katja Krasavice kann solch ein Verhalten nicht nachvollziehen. “Guckt, so einfach kann man Chats faken. So einfach kann man auch Nachrichten und Nacktbilder faken. Egal welche Seite irgendwas postet: ‘Katja war irgendwo und wenn ihr XYZ-Seite folgt, bekommt ihr das Sex-Video’ – diese Leute lügen und geiern Abos!”, so die Sängerin. Schon gelesen? “Eure Mami”: Katja Krasavice kündigt zweites Album an!