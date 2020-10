Katja Krasavice: Das läuft wirklich mit Rapper Fler!

Katja Krasavice wurde zusammen mit Rapper Fler gesichtet. Einige User gingen davon aus, dass zwischen den beiden was laufen würde – doch die Blondine äußerte sich schnell dazu. Kein Date, sondern ein Feature – die beiden scheinen musikalisch gemeinsame Sache zu machen!

Katja Krasavice kündigte letztens ihr zweites Album “Eure Mami” an. Gleichnamig mit ihrem neuen Image, denn die “Boss Bitch” ist Vergangenheit. “Eure Mami” ist ein ganz neues Kapitel im Abschnitt der freizügigen Künstlerin: alles soll krasser werden! Die anstehende Tour, die neue Box und vor allem das Album selbst. Denn Katja kündigt an, dass die Texte wesentlich deeper werden – grundsätzlich hat sie mehr selber am Album gearbeitet als vorher.

Katja Krasavice hat erstes Feature angekündigt

Schon vor einigen Wochen hat die Tschechin ausgeplaudert, dass ein Feature mit einem der bekanntesten Deutschrappern auf ihrem neusten Meisterwerk zu finden sein wird. Nicht lange, da haben Fans schon penibel genau geschaut, was Katja alles bei Instagram postete. Schnell wurde klar, dass sich Fler und Katja in letzter Zeit ziemlich viel im Kommentarbereich zu sagen hatten – damit war klar: Die beiden machen gemeinsame Sache!

Erstes Feature mit Fler

So verkehrt lagen die Fans also gar nicht mit ihrer Vermutung. Denn vor einigen Tagen wurden Fler und Katja zusammen in einem Restaurant gesichtet. Die erste Vermutung? Die beiden daten sich, doch das dementierte die 24-Jährige schnell. “Wir verstehen uns mega und arbeiten derzeit zusammen an einem gemeinsamen Projekt”, sagte die Sängerin in der Bild-Zeitung. Der Grund für ihre Zusammenkunft war wohl anscheinend die kommende gemeinsame Single. “MILLION DOLLAR A$$“ heißt die erste Auskloppung ihres neuen Albums – doch wann genau der Song erscheint wollten beide noch nicht sagen. Schon gelesen? “Eure Mami”: Katja Krasavice kündigt zweites Album an!