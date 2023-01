Katja Krasavice & Co. enthüllen: So ist die Stimmung am DSDS-Set!

An diesem Samstag startete die neue Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“. Die Quote der Auftaktfolge war so gut, wie seit Jahren nicht mehr. Jetzt haben Katja Krasavice & Co. verraten, wie die Stimmung am DSDS-Set wirklich ist.

Die Suche nach dem Superstar hat wieder begonnen! Dieter Bohlen und Pietro Lombardi feierten als Juroren ihr Comeback. Dabei sind auch Katja Krasavice und Leony. Doch wie funktionieren sie als Juroren zusammen? „Die Stimmung in der Jury ist gut, wir harmonieren wirklich sehr gut zusammen. Es gibt sehr viele unterschiedliche Meinungen, aber das macht es spannend und interessant“, sagt Pietro Lombardi im Interview mit RTL.

Juroren plaudern über Stimmung am DSDS-Set

Und auch Leony meint: „Die Stimmung ist super, wir haben viel Spaß zusammen und verstehen uns alle gut. […] Am Jurypult herrscht ein schöner Vibe, weil es auch immer mal wieder Mädels gegen Jungs ist, auf eine witzige Art, wir schäkern zusammen. […] Ich bin unheimlich froh, dass Katja auch in der Jury ist. Wir kennen uns schon ein bisschen länger.“ Besonders mit Katja Krasavice scheint sich die Sängerin also prächtig zu verstehen.

Katja Krasavice verriet auch, dass die Stimmung am DSDS-Set kaum besser sein könnte. „Wir lachen viel zusammen und ich mag es sehr, dass wir so unterschiedlich sind. Dieter und ich kommen aus zwei verschiedenen Welten – er ist schon seit Jahrzehnten erfolgreich und ich kenne mich in der Neuzeit besser aus. Daher ergänzen wir uns aber auch so gut“, so die Influencerin. Und zu Dieter Bojlen sagt der Webstar: „Dieter ist eine Person, die die frühere Zeit sehr schätzt und gerne in Erinnerungen schwelgt. Er findet, dass es damals bessere Musik und größere Stars gab.“ RTL zeigt DSDS immer samstags und mittwochs um 20:15 Uhr. Die Folgen sind auch bei RTL+ verfügbar. Schon gelesen? KUKKSI-Reporter seit über 10 Jahren vor Ort: Das passiert hinter den DSDS-Kulissen!