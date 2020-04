Katharina Kock: So tickt BTN-Toni privat!

Katharina Kock ist bei „Berlin – Tag & Nacht“ in der Rolle als Toni zu sehen – dort verdreht sie vor allem Connor (Jakob Grün) den Kopf. Doch wie tickt die Darstellerin eigentlich privat? KUKKSI hat bei der Soap-Beauty nachgefragt!

Toni ist bei „Berlin – Tag & Nacht“ lebenslustig und nimmt sich manchmal nicht ganz so ernst. Sie ist nicht auf den Mund gefallen und hat auch immer einen lockeren Spruch auf den Lippen. Ihre Serienfigur ist in einem wohlbehüteten Elternhaus aufgewachsen und ein familiärer Typ. In der Liebe könnte es dagegen besser laufen: Sie war mit Connor zusammen, entschied sich aber dann doch für Dean. Mit beiden Jungs kommt es regelmäßig zu Problemen. Doch tickt die Darstellerin eigentlich genauso wie ihr Serienfigur?

Hat sie Gemeinsamkeiten mit ihrer Rolle?

„Toni trinkt Kaffee, ich nicht, haha. Generell sind Toni und ich uns aber sehr ähnlich. Auch ich sehe oft nur das Gute in den Menschen und versuche ihnen zu helfen, auch wenn sie schon eine Menge Mist gebaut haben. Ich bin privat aber ein bisschen weniger ladylike und ein wenig durchgeknallter als Toni!“, sagt Katharina Kock im exklusiven Interview mit KUKKSI.

So versteht sich Katharina mit Jakob

Die meiste Zeit verbringt Katharina Kock am Set – aber natürlich gibt es auch drehfreie Tage. Dann geht sie es ziemlich gechillt an: „Ruhig mal ein bisschen länger schlafen, Jakob auf der PlayStation abziehen (leider nicht, haha) und ein leckeres Essen“, sagt uns die Darstellerin. Und wie versteht sie sich generell mit Jakob Grün? „Super. Ich denke besser geht es gar nicht…“, sagt sie uns zu ihrem Serienkollegen. Ob sie in der Serie doch noch mit ihm zusammen kommen wird? Das wird sich noch zeigen… RTLZWEI zeigt die neuen Folgen von „Berlin – Tag & Nacht“ täglich um 19 Uhr. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.