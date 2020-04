Katharina Kock: So gut versteht sich BTN-Toni mit Jakob Grün!

Bei „Berlin – Tag & Nacht“ ging es bei Toni und Connor zuletzt ziemlich turbulent zu. Doch wie verstehen sich die beiden Darsteller eigentlich privat? KUKKSI hat bei Katharina Kock und Jakob Grün nachgehakt.

Es ist ein reinstes Liebes-Chaos zwischen Toni und Connor bei „Berlin – Tag & Nacht“. Schon länger hat er Gefühle für sie – dann kam sie aber mit seinem Rivalen Dean zusammen. Doch während der Beziehung hat sie trotzdem mit Connor geschlafen – doch für wen wird sich Toni am Ende entscheiden?

So verstehen sich Katharina und Jakob privat

Doch nicht nur in der Serie, sondern auch privat haben die Darsteller viel miteinander zu tun. Schon länger fragen sich die Fans: Wie verstehen sich Jakob Grün und Katharina Kock im richtigen Leben? „Super. Ich denke besser geht es gar nicht…“, sagt Katharina Kock im exklusiven Interview mit KUKKSI.

BTN-Kollegen verbringen viel Zeit miteinander

Und Jakob Grün verriet uns, dass er sich „hervorragend“ mit seiner Serienkollegin versteht. Auf die Frage, auf was er im Leben nicht verzichten könnte, antwortet der Connor-Darsteller: „Katharina.“ Privat verbringen die BTN-Stars viel Zeit miteinander und zocken auch gerne mal eine Runde. Die Toni-Darstellerin offenbarte nämlich, wie ein drehfreier Tag bei ihr aussieht: „Ruhig mal ein bisschen länger schlafen, Jakob auf der PlayStation abziehen (leider nicht, haha) und ein leckeres Essen.“ Immer mal wieder posten Katharina Kock und Jakob Grün gemeinsame Schnappschüsse bei Instagram.

Kommt Toni wieder mit Connor bei BTN zusammen?

Bei „Berlin – Tag & Nacht" steht eine turbulente Zeit für Toni und Connor bevor. Ob sie doch noch glücklich werden können? Oder kommt Toni doch wieder mit Dean zusammen? Das Liebes-Chaos scheint in der Daily in die nächste Runde zu gehen – doch umso besser verstehen sich Katharina Kock und Jakob Grün im echten Leben… RTLZWEI zeigt „Berlin – Tag & Nacht" täglich um 19 Uhr.