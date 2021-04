Kate Merlan: Diese Beauty-Eingriffe hatte sie schon!

In SAT.1 startet am 12. April 2021 die neue Staffel von “Promis unter Palmen”. Zu den Kandidatinnen gehört auch Kate Merlan. KUKKSI verrät, wie das Tattoo-Model tickt, wodurch sie bekannt wurde und welche Beauty-Eingriffe sie schon hatte.

Im Reality-TV-Universum ist Kate Merlan keine Unbekannte. Vor ihrer TV-Karriere arbeitete die Beauty als Abteilungsleiterin in einem Modegeschäft. Doch die 34-Jährige wollte ins Fernsehen und sammelte in Sendungen wie “Achtung Kontrolle”, “Take me out” und “Shopping Queen” erste Erfahrungen im Fernsehbusiness. Bekannt wurde das Model aber vor allem durch ihre Teilnahme in dem TV-Experiment “Newtopia” im Jahr 2015. Danach folgten “Das Sommerhaus der Stars” (2019) und “Kampf der Realitystars” (2020).

Das TV-Sternchen ist bei “Promis unter Palmen” dabei

Nun wagt sich Kate Merlan zu “Promis unter Palmen”. “Ich bin ein Unikat, dass darf bei ‚Promis unter Palmen‘ natürlich nicht fehlen! Es ist härter und bitchiger, dort überleben nur die ganz starken Charaktere”, sagt das TV-Sternchen im Interview mit SAT.1. Auf eine Kollegin würde sie in der Show nicht gerne treffen: “Georgina Fleur will ich auch nicht dabeihaben. Der absolute Knaller wäre allerdings Cora Schumacher, weil wir eh gut befreundet sind.” Kate Merlan gibt sich siegessicher und will die Staffel gewinnen. “Ich werde gewinnen, weil ich schlauer bin, als alle denken”, sagt sie über sich.

Welche Schönheitsoperationen hatte Kate Merlan?

An Kate Merlan ist natürlich nicht alles echt. Die Beauty hat sich schon öfter mal unters Messer legen lassen. Nach ihrer Teilnahme in der Show “Get the F*ck out of my House” hat sie sich neue Brüste im Jahr 2018 zugelegt. Danach war das Gesicht an der Reihe und hat sich Sommersprossen tätowieren lassen. Und dann kam noch eine Vergrößerung durch Eigenfett am Po hinzu. Doch ob mit Schönheitsoperationen oder ohne – Kate Merlan ist ein echter Hingucker und wird den Jungs in der Villa wohl ordentlich den Kopf verdrehen. Die neue Staffel von “Promis unter Palmen” zeigt SAT.1 ab dem 12. April 2021 immer montags um 20:15 Uhr. Schon gelesen? Wegen ihren Brüsten! So wurden Benjamin Boyce und Kate Merlan ein Paar