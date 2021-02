Kasia Lenhardt: Staatsanwaltschaft ordnet Obduktion an!

Kasia Lenhardt ist vor einigen Tagen im Alter von nur 25 Jahren verstorben. Die Staatsanwaltschaft hat nun die Obduktion der Leiche angeordnet – die Behörde geht wohl nicht von einem natürlichen Tod aus.

Die ehemalige Kandidatin aus “Germany’s next Topmodel” ist am 9. Februar 2021 verstorben – am Geburtstag ihres Sohnes. Bisher waren die Todesumstände völlig unklar. Die Staatswanltschaft hat nun eine Obduktion angeordnet und es werde ein “Todermittlungsverfahren” geführt.

Die Leiche soll nun obduziert werden, um die genauen Toddesumstände feststellen zu können. “Die Staatsanwaltschaft Berlin hat die Obduktion angeordnet, da nicht von einem natürlichen Tod ausgegangen wird”, teilte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft gegenüber der Berliner Morgenpost mit.

Durch “Germany’s next Topmodel” wurde Kasia Lenhardt bekannt. Zuletzt sorgte sie mit der Trennung von Fußballer Jérôme Boateng für Schlagzeilen. Zahlreiche Fans und auch Promis meldeten sich nach der Todesnachricht im Netz zu Wort. “Ich bin schockiert und wirklich traurig. Wie verzweifelt muss sie gewesen sein? Wie traurig?”, so Cathy Hummels. “Auch ich hatte in der Vergangenheit mal den Gedanken, dass ich nicht mehr leben mag. Nicht wegen Mobbing, sondern meiner Depressionen”, schrieb sie weiter.

Kürzlich hatte sich auch ihre Mutter in einem emotionalen Statement bei Instagram zu Wort gemeldet. Es liegen die härtesten Tage hinter uns und noch viele harte Tage vor uns”, beginnt Adrianna Lenhardt ihren Post bei Instagram. Und weiter: “Ich möchte mich ganz herzlich bei euch allen für die Unterstützung, die Zuwendung und vor allem für die große Hilfsbereitschaft bedanken! In dieser schrecklichen Situation haben wir gemerkt, dass wir die tollsten, echtesten und emphatischsten Freund der Welt haben. Ich kann gar nicht ausreichend beschreiben, wie sehr uns euer Mitgefühl hilft, durch diese Zeit zu kommen und wie gerührt wir von eurer Anteilnahme sind.”