Kasia Lenhardt: Ihre Mutter meldet sich zu Wort!

Diese Nachricht schockierte die “Germany’s next Topmodel”-Welt: Kasia Lenhardt ist im Alter von nur 25 Jahren verstorben! Nun hat sich erstmals ihre Mutter in einem emotionalen Statement zu Wort gemeldet.

Im Alter von nur 25 Jahren verstarb Kasia Lenhardt. Die Todesumstände sind bisher nicht bekannt. Ihre Familie hat die traurige Todesnachricht kurz danach bestätigt. Nun meldete sich ihre Mutter in einem emotionalen Statement bei Instagram zu Wort und wendet sich mit einer wichtigen Botschaft an die Community.

Emotionales Statement ihrer Mutter

“Es liegen die härtesten Tage hinter uns und noch viele harte Tage vor uns”, beginnt Adrianna Lenhardt ihren Post bei Instagram. “Ich möchte mich ganz herzlich bei euch allen für die Unterstützung, die Zuwendung und vor allem für die große Hilfsbereitschaft bedanken! In dieser schrecklichen Situation haben wir gemerkt, dass wir die tollsten, echtesten und emphatischsten Freund der Welt haben. Ich kann gar nicht ausreichend beschreiben, wie sehr uns euer Mitgefühl hilft, durch diese Zeit zu kommen und wie gerührt wir von eurer Anteilnahme sind”, heißt es in dem Statement weiter.

Sie bedankt sich bei den Fans

“Ich würde gerne jedem einzelnen von euch persönlich schreiben, finde aber zur Zeit einfach nicht die Kraft und die Ruhe, um meine Gedanken und Emotionen in Worte zu fassen. Bitte entschuldigt dies und seid euch sicher, wir werden eure Unterstützung niemals vergessen und euch ewig undendlich dankbar sein”, so Adrianna Lenhardt. Und weiter: “Der Verlust von Kasia hat uns brutal getroffen. Unsere Tochter ist unendlich, sie trifft uns ständig und lässt uns keine Luft zum atmen. Ihr seid es, die uns weitermachen und kämpfen lasst, die uns Kraft gebt und uns in den Arm nehmt, jetzt da wir eine Stütze brauchen.”

Kampf gegen Cybermobbing

Ihre Mutter hat dann noch eine wichtige Botschaft an alle. “Wir hoffen sehr, dass Kasia’s Tod zu einem Umdenken führt. Das Cybermobbing, vor allem von jungen Frauen, endlich aktiv bekämpft und geächtet wird. Wir können dazu alle beitragen. Vor ihrem Tod habt ihr auch Kasia so viel Unterstützung, Ratschläge und Rat gegeben. Sie wollte ein neues Kapitel in ihrem Leben beginnen. Sie wäre so gerührt jetzt zu sehen, wie bedingungslos und ehrlich eure Freundschaft und Liebe ist. Wir denken immer an sie und sie wird immer in unserem Herzen bleiben. Danke und alles Liebe!”, schreibt Adrianna Lenhardt. Schon gelesen? Kasia Lenhardt: Erstes Statement der Polizei!